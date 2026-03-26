Los Mossos detienen a un reincidente sexual por una violación en Montjuïc
La agresión se produjo el pasado 13 de febrero en los jardines de Costa i Llobera de Barcelona
Los Mossos d’Esquadra han detenido este jueves al presunto autor de una violación a una mujer el pasado 13 de febrero dentro de los Jardins de Mossèn Costa i Llobera, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, mientras paseaba a dos perros, confirman fuentes policiales a Europa Press.
El presunto autor, de 25 años, según ha avanzado El Periódico, es un agresor sexual que ya fue condenado por al menos cuatro violaciones en 2018 cuando era menor de edad, y el pasado 13 de febrero estaba de permiso penitenciario. La Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos ha investigado este caso.
Según la denuncia, la mujer paseaba dentro de los Jardines de Mossèn Costa i Llobera, un espacio natural ubicado en el parque de Montjuïc de Barcelona, cuando sufrió la agresión, sobre las 11.30 horas. El hombre cogió a la víctima por el cuello cuando ella paseaba a sus perros y, posteriormente, la agredió sexualmente. La mujer fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada hasta un centro hospitalario.
Hace dos semanas la policía catalana efectuó tres detenciones en relación a otra presunta agresión sexual ocurrida el sábado 7 de marzo en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.
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