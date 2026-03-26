Dos muertos y un herido en un accidente entre dos camiones en Santa Coloma de Farners (Girona)
Los vehículos quedan calcinados después de que uno invistiera por detrás a otro que estaba parado en el arcén de la C-25 por una avería
Dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad a primera hora de este jueves por la tarde en un accidente que ha tenido lugar entre dos camiones en el Eje Tranversal, la C-25, en el término municipal, de Santa Coloma de Farners (Girona). A resultas del choque los camiones se han incendiado e incluso ha prendido una pequeña área de vegetación cercana al arcén. La vía en sentido Vic ha tenido que ser cortada durante horas; y a las siete de la tarde todavía no se había reabierto.
Según ha informado el Servei Català del Trànsit (SCT), el siniestro ha tenido lugar sobre las 14.43 horas en el punto kilométrico 224 de la carretera C-25 (el Eje Transversal) en sentido Vic. Según las primeras averiguaciones, uno de los vehículos pesado ha sufrido una avería y se ha parado en el arcén. Por causas que se están investigando, otro camión que circulaba en el mismo sentido lo ha embestido por detrás y se ha originado un gran incendio. El fuego ha quemado parcialmente al camión que estaba parado y ha quedado afectada la caja, y el otro ha quedado totalmente calcinado.
A consecuencia del impacto y posterior incendio, las dos personas que viajaban en el camión que ha embestido, han resultado muertas y el camionero y único ocupante del otro vehículo, un hombre de 56 años, ha sido trasladado en estado menos grave en un helicóptero medicalizado del Sistema de Mergencias Médicas (SEM) al Hospital Doctor Josep Trueta de Girona. Los dos vehículos tenían placas de matrícula españolas.
El incendio, ya extinguido, también se ha propagado y ha salido del arcén, según las primeras informaciones del Cuerpo de Agentes Rurales (CAR), ha afectado a 0,5 hectáreas de vegetación. El siniestro ha obligado a cortar la vía en sentido Vic, y se han activado nueve patrullas de los Mossos d’Esquadra, un helicóptero medicalizado y dos unidades del SEM, y doce dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Con estas víctimas, son 22 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.
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