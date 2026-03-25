Un buceador francés fallece en el Port de la Selva mientras hacía una inmersión con otras tres personas

Un submarinista de unos 70 años de edad y nacionalidad francesa ha fallecido este mediodía mientras hacía inmersión junto a otras tres personas en la zona del Far de s’Arenella, en la bahía del Port de la Selva (Alt Empordà). El hombre se habría encontrado mal mientras hacía la inmersión y el otro buzo que estaba con él se ha dado cuenta, lo ha sacado del agua y ha llamado a emergencias. Los sanitarios han intentado durante media hora reanimarle sin éxito.

Según fuentes cercanas al caso, los cuatro submarinistas habían quedado para hacer inmersión esta mañana en el Cap de Creus, concretamente en la zona del Port de la Selva y se han sumergido por parejas. En un momento determinado, uno de ellos se ha percatado que su compañero no le seguía y ha visto que se estaba hundiendo, por lo que ha ido a buscarle y le ha subido hasta superficie. Una vez fuera del agua, cerca de la zona del Far de S’Arenella, el compañero, de nacionalidad española, ha llamado al teléfono 112 de emergencias y al llegar los equipos han empezado maniobras de reanimación porque se encontraba en parada cardio-respiratoria. Hasta el lugar han acudido médicos del ambulatorio municipal, y también se ha activado un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Han intentado reanimarle durante una media hora, sin éxito.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Municipal, Agentes de la Unidad de Policía Marítima y de Seguridad Ciudadana de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de las primeras diligencias del caso y de recoger los efectos personales de la víctima hasta que han llegado agentes de Policía Judicial de la Comandancia de la Guarda Civil de Girona, que se han hecho cargo de la investigación. Sobre las 13.00 horas se ha certificado la defunción y el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IMLC) de Girona donde los forenses le harán la autopsia para esclarecer la causa exacta de la muerte.