Más de 50 entidades de Badalona impulsan el manifesto “ante la emergencia habitacional”

Más de 50 entidades sociales de Badalona se han presentado este miércoles en la iglesia Mare de Déu de Montserrat el manifiesto Tenemos un sueño. Badalona justa y digna, una declaración que reclama “reforzar la cohesión social ante el aumento de las desigualdades y la emergencia habitacional en la ciudad.” El documento surge tras la muerte de cinco personas sin hogar en lo que va de año, en un contexto de creciente presión sobre los recursos de atención tras el desalojo del antiguo instituto B9, mayor asentamiento informal de Cataluña. La presentación del manifiesto coincide con una semana especialmente tensa en Badalona: el alcalde, Xavier García Albiol, ordenó el desalojo del asentamiento bajo el puente de la C-31 seguido de la limpieza del local con productos químicos. Parte de los desalojados eran exresidentes del instituto B-9 desocupado por Albiol a las puertas de Navidad sin ninguna alternativa habitacional. La Fiscalía, que investigaba el hecho, este miércoles lo ha considerado "un incumplimiento de orden."

El documento, según han comentado desde la organización, es resultado de un “amplio consenso social” que tiene como eje central el “sueño de una tierra acogedora y de oportunidades.” Carles Sagués, desde la plataforma Badalona Acull, ha subrayado la diversidad de los participantes: “Son entidades de diferentes matices, con maneras distintas de ver las cosas.” Las organizaciones alertan de que la precariedad y la falta de acceso a una vivienda digna están “agravando la exclusión” en Badalona y sitúan como ejemplo el desalojo del antiguo instituto B-9, que dejó a centenares de personas en situación de vulnerabilidad sin ninguna alternativa habitacional ofrecida. Los colectivos apelan a una “respuesta humanitaria” al sinhogarismo, con especial atención a los colectivos más vulnerables. Desde las entidades, han subrayado: “Sabemos que muchos de los problemas son estructurales y que no hay una respuesta única. Pero hay situaciones de extrema vulnerabilidad que necesitan ser atendidas hoy.”

La Fiscalía acusa a Albiol de incumplir la orden de desalojo del instituto B9 al no ofrecer “ningún tipo de ayuda” a los ocupantes La Fiscalía acusa a Albiol de incumplir la orden de desalojo del instituto B9 al no ofrecer “ningún tipo de ayuda” a los ocupantes

El manifiesto plantea 10 puntos considerados urgentes, entre ellas: el refuerzo de los servicios sociales, la ampliación del parque de vivienda pública y la creación de recursos inexistentes en la ciudad, como la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell o un comedor social. También reclama facilitar el empadronamiento de personas sin domicilio fijo, mejorar la coordinación entre administraciones y entidades y establecer protocolos de atención ante emergencias. Las entidades insisten en que estas medidas son “imprescindibles para evitar una fractura social mayor y garantizar derechos básicos.”

La presentación del documento ha ocurrido un día después de que un operativo, con apoyo de la Guardia Urbana, desalojo cerca de 30 personas instaladas en tiendas de campaña bajo el puente de la C-31. El despliegue se llevó a cabo tras “quejas vecinales” por las condiciones del espacio y según ha explicado la Administración de Badalona fue activado por “motivos de salud pública”.

Para garantizar la limpieza, se aplicaron productos químicos en la zona que, según el Ayuntamiento, pueden resultar tóxicos en exposiciones prolongadas pero “no causan ningún efecto a quienes están de paso”. Este miércoles, el espacio seguía con un fuerte olor y bloqueados por vallas de contención amarillas. En este asentamiento fue levantado en diciembre por gran parte de los expresidentes del B9. Sagués, de Badalona Acull, ha explicado que parte de los desalojados ha pasado la noche en la playa y otros se han dispersado por el barrio de Sant Roc: “Se han repartido por las calles y han instalado colchones como hacen quienes no tienen dónde ir”. Horas después del desalojo bajo la autopista, el antiguo instituto B-9 sufrió un incendio durante la noche, sin que se registraran heridos. Tras apagar las llamas, la Guardia Urbana sigue vigilando el local este miércoles.

En paralelo, la oposición municipal ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario con la participación del alcalde para el próximo viernes. PSC, ERC, Badalona en Comú y Guanyem reclaman la reapertura del albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado el año pasado durante el mandato de Albiol, entres otras alternativas para el sinhogarismo. Pese a ello, según el documento de la Fiscalía de este miércoles, el Ayuntamiento de Badalona ya admitió ante la jueza que nno dispone de un protocolo para atender a las personas sin hogar.