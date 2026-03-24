Un juez reabre el caso del asesinato de un joven en Lleida en 2006

El 9 de noviembre de 2006 Isaac Martínez salía de su casa en coche para ir a trabajar cuando un hombre le salió al paso y le descerrajó seis tiros, cuatro de los cuales impactaron en su cuerpo. Falleció al instante. Se abrieron pesquisas policiales pero el Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida decidió en julio de 2008 archivar el caso al considerar que no había prueba de cargo suficiente contra el principal sospechoso, Jordi Rueda. El caso ha dado un giro de 180 grados: un auto del mismo juzgado ha decidido reabrir las pesquisas a petición del abogado de la víctima, Pau Simarro, y cuando apenas faltan ocho meses para que el crimen prescriba.

En noviembre pasado, el letrado pidió saber si Rueda utilizó el día del asesinato de Martínez un arma de fuego. Y el juez, en un auto del 16 de marzo, tal y como ha avanzado la periodista Anna Punsí en X, ha decidido reabrir el caso y solicitar a la Dirección General de la Policía y a la Guardia Civil que determinen si una sustancia del fulminante de los cartuchos hallados en el lugar de los hechos -estaño- que no fue hallada en la ropa que llevaba aquel día el acusado puede ser determinante para descartar que utilizara un arma de fuego aquel día. De igual forma, les solicita que aclaren “si es posible, e incluso frecuente, que en el fulminante de los cartuchos de armas semejantes a la usada en el asesinato, existan partículas de metales (como el estaño), que no tienen que estar presentes en el contenido de la pólvora que se almacena en el cartucho para producir la deflagración cuando el fulminante sea percutido”.

El auto, de apenas tres páginas, supone la reapertura de un caso que había caído en el olvido. “Que la policía científica aclare una cuestión que no quedó clara”, ha señalado el letrado Pau Simarro en una entrevista en SER Catalunya, que cuestiona que la no existencia de estaño en la ropa del acusado no puede descartar que utilizara el arma de fuego la persona investigada, cuya vestimenta sí tenía otros materiales de los cartuchos. Simarro considera que los avances en las tecnologías científicas permiten ahora facilitar la investigación.

Uno de los interrogantes es si la reapertura de la investigación tras tanto tiempo de archivo frena el tiempo sucedido desde el crimen y si se puede prolongar el tiempo de prescripción. Simarro ha señalado que demandará un “impulso” a la investigación y, si esas pesquisas se dilatan, intentarán ganar tiempo para poder cerrar la ivnestigación. La familia, ha dicho Simarro, ha recibido la decisión judicial como una buena noticia para hacer justicia por el crimen.

El asesinato del joven Isaac, y por el que Rueda pasó seis meses en prisión como presunto autor (los Mossos d’Esquadra hallaron restos de antimonio, bario y plomo en las muestras tomadas), sacudió el barrio de Cappont de Lleida.