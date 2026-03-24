La Sagrada Familia asegura que está “muy cerca de un acuerdo” con el Ayuntamiento sobre el futuro de los vecinos de enfrente

“Estamos cerca de un acuerdo”. Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Sagrada Familia “están muy avanzadas”, ha explicado este martes el presidente de la Junta Constructora del templo, Esteve Camps, que ha hablado de negociaciones “cordiales” con el consistorio. Se refería al gran interrogante ante el avance de las obras del templo: qué pasará con las viviendas que hay en la calle de Mallorca, delante de la fachada de la Gloria, que el templo se prepara para abordar. Mientras los propios afectados comienzan a asumir que habrá afectaciones, oficialmente no se sabe ni cuántos pisos se derribarán ni dónde se realojará a los vecinos. Con toda probabilidad sea en el solar de Aguas de Barcelona, a una manzana de distancia, en la misma calle de Mallorca, porque el templo compró el terreno hace unos años. “El teniente de alcalde Jordi Valls dijo que ningún vecino se quedará fuera del distrito”, ha afirmado Camps.

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A menos de tres meses de la visita del Papa León XIV para inaugurar la torre de Jesús y celebrar el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, los responsables de la basílica no han querido dar ningún detalle, ni siquiera a qué hora será la misa que oficiará. Y han emplazado a una rueda de prensa que se convocará en mayo.

El director general, Xavier Martínez, ha dado cuenta de las cifras de visitantes y económicas de 2025. La basílica recibió 4,8 millones de personas: los estadounidenses siguen siendo la principal procedencia, con un 15% del total, seguidos de los visitantes españoles (casi 11%). Les siguen los turistas de China (que han aumentado un 60% el último año), Italia y Francia (con un descenso de un 20% en 2025). El templo obtuvo unos ingresos de 134 millones de euros, prácticamente todos de las entradas que pagan los visitantes, el 96%. Sobre los gastos, 113 millones se destinaron a la obra y el resto al funcionamiento del templo, el convenio con el Ayuntamiento de Barcelona (apenas un 2,3%) y a acción social.

Sobre el concurso artístico para la futura fachada de la Gloria, Esteve Camps ha explicado que “seguro” no se conocerá antes de la visita del Papa León XIV. Mientras, ha recordado que han sido preseleccionados los artistas Miquel Barceló (Mallorca), Cristina Iglesias (País Vasco) y Javier Marín (México), a quien se ha realizado un encargo remunerado para que realicen “un boceto”. A partir de aquí, y esta es la novedad, la decisión podría pasar por elegir a alguno de los artistas, todos o ninguno, ha explicado.