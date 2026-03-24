Jaume Collboni defiende en Bruselas el papel de “las ciudades en el combate por la democracia y los derechos”

Barcelona ha reafirmado este martes su apuesta europeísta en Bruselas con la presentación del Plan Barcelona Europa por parte del alcalde, el socialista Jaume Collboni. Durante un acto en el que ha intervenido la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto, Collboni ha pronunciado una conferencia en la que ha defendido contundentemente el papel de las ciudades en la defensa de la democracia Europea. “En un contexto donde Europa está asediada por el contexto bélico y el auge de la extrema derecha que amenaza los cimientos de los principios democráticos, las ciudades europeas queremos tener papel y ser una voz escuchada, somos el kilómetro cero de las políticas de vivienda o cohesión, queremos tener un papel en el combate por la democracia y los derechos”, ha dicho ofreciendo a las urbes como “aliados para defender principios democráticos”. Collboni se ha referido a las recientes elecciones municipales ganadas en Francia por partidos de izquierdas frente a partidos de derecha o ultraderecha: “No hay más que ver los resultados de las fuerzas progresistas”.

Collboni ha inaugurado por la mañana una oficina de representación permanente de Barcelona en la capital de las instituciones europeas y por la tarde ha presentado el Plan Barcelona Europa. “Consiste en mantener y sostener en el tiempo la capacidad de influencia de Barcelona en la definición de las prioridades políticas ante la Comisión Europea para conseguir resultados: fondos para vivienda, clima, políticas sociales, que podamos expresar lo que necesitamos y explicar qué podemos aportar”, ha explicado. El primer edil barcelonés ha sido muy activo en los últimos años en reclamar fondos para vivienda para las ciudades y armó la alianza Mayors for Housing, integrada por una docena de alcaldes.

Los cuatro ejes estratégicos del plan del Ayuntamiento en Europa son reforzar la incidencia política de Barcelona a escala europea, aumentar la capitación e impacto de los fondos europeos en la ciudad, consolidar la proyeccción internacional de Barcelona como referente urbano europeo y asegurar que la participación en Europa se traduzca en mejoras tangibles en las políticas municipales.

Por la mañana, el alcalde ha inaugurado la representación permanente de la ciudad en Bruselas, donde busca defender los derechos de los barceloneses ante las instituciones europeas y “mejorar la incidencia política de la ciudad”. Barcelona es la primera española en contar con un despacho en la capital europea y para ser su responsable se ha elegido a la especialista en Relaciones Internacionales y Políticas Ambientales y de Vivienda, Laia Segura. Durante su trayectoria, Segura ha trabajado en organizaciones como el ISGlobal (Instituto de Salut Global de Barcelona), el Centre UNESCO de Catalunya, Eco-Union o Friends of the Earth Europe, entre otras.

La oficina (Rue des Arts, 3-4-5) está en el mismo edificio donde tiene despacho la Diputación de Barcelona desde 1988, muy cerca del barrio europeo, a una parada de metro del Parlamento y a dos de la Comisión Europea. La representación tiene una oficina y una sala de reuniones y no tendrá ningún coste para la ciudad, asegura el Ayuntamiento.

Además del alcalde, en la misión han participado la segunda teniente de alcalde y responsable de Relaciones Internacionales, Maria Eugènia Gay, y la comisionada de Asuntos Europeos, Mar Jiménez. También han viajado a Bruselas la gerente municipal, Laia Claverol y el jefe de la oposición municipal, Jordi Martí (Junts), el partido que propuso que Barcelona tuviera oficina en Bruselas.

“La representación está concebida como una extensión física de las instalaciones del Ayuntamiento de Barcelona en Bruselas para reforzar la capacidad de influencia en las instituciones europeas y ejercer de punto de encuentro y centro de referencia cuando cualquier representante del Ayuntamiento se desplace a la capital europea”, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Democracia desde lo local

El alcalde ve la oficina como “un paso cualitativo importante en el compromiso de la ciudad con el proceso de construcción y los valores europeos de democracia y libertad”. “En Bruselas se toman decisiones que afectan directamente a las ciudades en las instituciones europeas. Decisiones como la próxima negociación del marco presupuestario europeo que requiere nuestra permanencia aquí”, ha dicho y ha apostado por la defensa de la democracia desde el mundo local: “También estamos defendiendo el mayor y más importante proyecto de democracia, derechos y libertades que hay en el mundo y que en estos momentos está siendo asediado por potencias que practican imperialistas y por fuerzas de extrema derecha que quieren socavar los fundamentos de la UE”.

Desde 2023, la UE ha destinado 175 millones de fondos Next Generation y Feder a proyectos de la ciudad como el impulso de la movilidad sostenible y segura en la Zona de Bajas Emisiones, nuevos carriles bici, electrificación de la red de autobuses, nuevos trenes para el metro o la pacificación de la Via Laietana, una corta pero vital arteria de tráfico. Barcelona también se ha beneficiado de fondos europeos para reformar mercados, promover la economía digital, descentralización del turismo o mejorar la digitalización de la propia administración municipal.