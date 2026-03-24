El Govern aprueba la oferta pública de 8.400 plazas de trabajadores públicos para 2026
La medida incluye 2.000 puestos para el ICS y la Agencia Tributaria de Catalunya sin concretar cuantos van a cada ente
El Gobierno catalán ha aprobado la creación de 8.400 plazas para trabajadores públicos, entre mossos, personal sanitario o agentes rurales, para este ejercicio 2026. La convocatoria persigue dar continuidad a la decisión del ejercicio pasado cuando también se dio luz verde a 8.438 plazas, entre las ordinarias y las adicionales. El Ejecutivo precisa que la oferta de 2026 también tendrá unas plazas adicionales cuando se aplique el acuerdo que alcanzó con los sindicatos CCOO y UGT.
La oferta incluye personal de diferentes ámbitos: 4.334 plazas de personal administrativo, técnico y personal laboral; 1.604 plazas de agentes de los Mossos d’Esquadra; 174 del ámbito de la ejecución penal; 23 de Bomberos y 12 de agentes rurales. El acuerdo contempla también 2.327 puestos de trabajo para el Institut Català de la Salut (ICS) y de la Agencia Tributaria de Catalunya que tienen que aprobar sus respectivas ofertas.
El ejecutivo inscrible la oferta en el plan impulsado por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, de reformar la administración agilizando y simplicando los procesos para mejorar la calidad de los servicios públicos concretados en acuerdos ya alcanzados. El Govern, por ejemplo, prevé aumentar el personal de educación en la escuela inclusiva y la Comisión Bilateral ya dio verde hace un año a la nueva promoción de los Mossos d’Esquadra.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.