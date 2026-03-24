El Govern aprueba la oferta pública de 8.400 plazas de trabajadores públicos para 2026

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (c), durante una reunión del Consell Executiu extraordinario, en el Palau de la Generalitat, a 19 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Govern de la Generalitat ha aprobado hoy en un Consell Executiu extraordinario un suplemento de crédito para garantizar "el funcionamiento de los servicios públicos". Esta medida llega después de que ayer, 18 de marzo, PSC y ERC anunciasen un acuerdo para que el Govern retirase el proyecto de Cuentas con el objetivos de que ambos partidos tuvieran más tiempo para negociar. 19 MARZO 2026;CATALUÑA; Alberto Paredes / Europa Press 19/03/2026

El Gobierno catalán ha aprobado la creación de 8.400 plazas para trabajadores públicos, entre mossos, personal sanitario o agentes rurales, para este ejercicio 2026. La convocatoria persigue dar continuidad a la decisión del ejercicio pasado cuando también se dio luz verde a 8.438 plazas, entre las ordinarias y las adicionales. El Ejecutivo precisa que la oferta de 2026 también tendrá unas plazas adicionales cuando se aplique el acuerdo que alcanzó con los sindicatos CCOO y UGT.

La oferta incluye personal de diferentes ámbitos: 4.334 plazas de personal administrativo, técnico y personal laboral; 1.604 plazas de agentes de los Mossos d’Esquadra; 174 del ámbito de la ejecución penal; 23 de Bomberos y 12 de agentes rurales. El acuerdo contempla también 2.327 puestos de trabajo para el Institut Català de la Salut (ICS) y de la Agencia Tributaria de Catalunya que tienen que aprobar sus respectivas ofertas.

El ejecutivo inscrible la oferta en el plan impulsado por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, de reformar la administración agilizando y simplicando los procesos para mejorar la calidad de los servicios públicos concretados en acuerdos ya alcanzados. El Govern, por ejemplo, prevé aumentar el personal de educación en la escuela inclusiva y la Comisión Bilateral ya dio verde hace un año a la nueva promoción de los Mossos d’Esquadra.