El BCN Film Fest reivindica el poder del cine y su capacidad para ilusionar en tiempos convulsos

El BCN Film Fest (Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi), que se desarrollará del 16 al 24 de abril y celebrará su décima edición, reivindica el poder del cine y su capacidad para ilusionar en tiempos convulsos como los que vivimos. Así lo ha expresado esta mañana en la presentación del programa definitivo del certamen su directora Conxita Casanovas que ha explicado las últimas incorporaciones al festival, que ofrecerá 90 películas, casi diez más que la anterior edición. La cita cinematográfica de los cines Verdi y el barrio de Gràcia vuelve a tener como el año pasado un cartel que mira al cine clásico: si entonces eran Marcello Mastroianni y Anita Ekberg los que se besaban en la imagen del festival, en una escena de La dolce vita, ahora los protagonistas son Cary Grant e Ingrid Bergman no menos tórridos en Encadenados, de la que se cumplen 80 años. La imagen hace referencia también a la abundancia de películas de género negro.

La película inaugural será Viatge al país dels blancs, de Dani Sancho, versión fílmica del popular libro de Ousman Umar, que llegó a Barcelona desde Ghana a los 13 años tras una odisea cruzando a pie el Sahara y el mar en patera para encontrar un mundo muy diferente al que le habían contado. El propio Umar protagoniza el filme junto a Emma Vilarasau. Casanovas se ha felicitado de volver a tener a la Vilarasau en el festival (y por partida doble, también sale en Lia, serie de 3CAT sobre la IA que se presentará en Zona Oberta) tras el éxito de Casa en flames, de Dani de la Orden, que inauguró la edición de 2024.

La película de clausura (“es tan importante cerrar bien como abrir bien”) será la comedia francesa Asesinato en la 3ª planta, de Remi Bezançon, un homenaje al cine negro con Gilles Lellouche y Laetitia Casta y guiño al Hitchcock, precisamente, de La ventana indiscreta.

José Luis Garcí, de 82 años, que acudirá como invitado, al igual que la estrella de este año, el actor Willem Dafoe (Bobby Perú, sargento Elias, agente Ward, motorista Raven, David Caravaggio, Nosferatu, Jesús), recibirá el Premi d’Honor del BCN Film Fest, Casanovas ha destacado al director como referente del cine español y ha recordado que en un momento difícil, 1982, se llevó el Óscar internacional (entonces a la mejor película en lengua no inglesa) por Volver a empezar. Ha subrayado asimismo su papel como gran divulgador del cine. “Hay mucho amor al cine en Garci”, ha apuntado tras explicar que el festival revisará El crack (1981) en versión restaurada, “un filme que sigue vigente”, y que el cineasta protagonizará un coloquio tras la proyección.

“Encaramos la 10ª edición con mucha alegría y ganas de fiesta”, ha recalcado Casanovas, que ha considerado que el momento actual del cine invita a ser optimistas. “El cine recupera el pulso, la actualidad, podemos seguir captando espectadores”. El propósito, ha dicho, es hacer del festival un lugar en el que el público, los artistas y la industria se sientan cómodos. Y para ello han elaborado una programación “muy competa, con mucho cariño, de las mejores de nuestra historia, con muchas miradas distintas” y con el centenario de los cines Verdi “como nuestra brújula este año”. Para la directora, es esencial “potenciar el sentido de comunidad de los espectadores, que se sientan parte de algo”, y defender que “el cine tiene poder”, “no está encasillado ni obsoleto y aporta luz en este mundo tan tenebroso”. Casanovas ha matizado que el cine también ofrece “disfrute y entretenimiento” y ha señalado al respecto en la programación “mucha comedia y cosas muy alegres”.

Por supuesto también “la dupla mágica” característica del festival: “cine y letras, literatura, libros, como en Pálida luz en las colinas, sobre la primera novela del Nobel Kazuo Ishiguro, consolidando el compromiso con la cultura”. Y asimismo con la ciudad de la que llevan “con mucho orgullo” el nombre. En ese aspecto, el festival incorpora una nueva sección, Made in Barcelona, que proyectará A tiro limpio (1963), de Francisco Pérez-Dolz, un retrato del hampa de la ciudad de los sesenta, con una escena icónica de un tiroteo en la estación de metro de Lesseps.

El festival quiere aprovechar para reflexionar sobre el cine, ha dicho Casanovas, a través de los clásicos, “que ofrecen tantas lecciones y nos dan una perspectiva en el tiempo”, y también con películas “de máxima actualidad, con temas como la salud mental (Corredora, de Laura García Alonso) o las maternidades complicadas”. La revisión de la Historia es otra de las miradas que propone el festival, con películas como Magallanes, de Lav Diaz, biopic del navegante portugués; La isla de Amrum, de Fatih Akin (invitado también del certamen), sobre la vida de un niño en una isla frisia alemana en la primavera de 1945, en el final del régimen nazi; Homenatge a Catalunya, de Frédéric Goldbronn, traslación del libro de George Orwell sobre la Guerra Civil con imágenes de archivo de la CNT, o Palestine 36 de Annemarie Jacir.

En la sección oficial se incluye Hermanos, de Carol Rodríguez, una historia sobre la amistad y las diferencias de clase en Barcelona; La copia perfecta, un thriller de Jean-Paul Salomé sobre un falsificador en el París de la posguerra; Las chicas de Praga,drama sobre el abuso de poder de un director de un coro femenino, o Todo lo que no vemos, del venezolano Alberto Arvelo, una road movie de mujeres a lo Thelma y Louise, con María Valverde y Bruna Cusí. En The choral, de Nicholas Hytner, sale Ralph Fiennes, triunfador en popularidad de la pasada edición en dura competencia con Richard Gere. A destacar también en la sección oficial Unidentified, de Haifaa Al- Mansour, la directora saudí que ganó la segunda edición del festival con su biopic fascinante de Mary Shelley y que volverá a estar de invitada. Y Primavera, de Damiano Michieletto, director de ópera pasado a realizador, un filme sobre Vivaldi (Casanovas ha aprovechado para apuntar que probablemente tendrá algo que contestarle a Chalamet).

Uno de los grandes momentos del festival, según su directora, será la presentación de Los mejores años de nuestra vida, la película sobre Hombres G, con imágenes inéditas, a la que acudirán todos los miembros del grupo y no solo David Summers, ha puntualizado Casanovas. Mallorca confidencial, de David Ilundain, un thriller, posibilitará que Lolita Flores, invitada al festival, regrese al barrio de Gràcia en el que nació su padre. Vuelve el maratón de Anime, habrá Cine al plato, con una película sobre Joan Roca, un filme negro con cocina tailandesa y el Vatel de Depardieu como sufrido despensero del Rey Sol. Espacio también para el centenario de Miles Davis con el pase de Ascensor para el cadalso.

Curiosamente, el festival, en el que se entregará un premio a la productora Montse Triola, no se apunta al homenaje a Pere Portabella ni al año de la arquitectura. “Hemos ido por otros caminos”, ha justificado Conxita Casanovas, “este año nos guía el concepto de la celebración, de la fiesta y de la recuperación del cine”.

Preguntada por su opinión sobre la polémica causada por Wim Wenders en el festival de Berlín por su consideración de que el cine ha de mantenerse alejado de política, ha defendido “el concepto básico de libertad de expresión” pero ha arropado al cineasta mostrándose de acuerdo con que “en el cine son las pelis las que hablan”, y considerándole “un humanista por encima de cualquier cosa, como pudieron comprobar los que se acercaron a oírle cuando vino al BCN Film Fest en 2023, cuando recibió el Premi d’Honor”. Casanovas ha acabado pidiendo “no perder de vista la capacidad del cine para ilusionar”.