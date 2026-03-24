Ayudas a las familias y al transporte: todas las medidas del Gobierno catalán contra la crisis por la guerra

El Govern de Salvador Illa ha dado luz verde este martes a un paquete de 400 millones de euros en ayudas para paliar el impacto de la Guerra de Irán tanto en el tejido productivo como en las familias más vulnerables. La medida se divide en tres ámbitos: 216 millones para las empresas, 30 para las familias y 154 para acelerar la transición ecológica para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. El acuerdo incluye la supresión del impuesto de de dióxido de carbono que posiblemente comporte una modificación fiscal que tenga que ser convalidado en el Parlament.

Tras la celebración del Consell Executiu, la portavoz Sílvia Paneque ha justificado la necesidad de aplicar este primer paquete de medidas que podría ser ampliable en función de cómo evolucione el conflicto bélico. La consejera ha apuntado que los Ayuntamientos, que tienen a su disposición el registro de las familias vulnerables, serán claves en la entrega de las ayudas en un contexto de aumento de los productos básicos de alimentación o de suministros.

El objetivo del Govern es mantener estas ayudas el tiempo que sea necesario y hasta cuando el impacto de la guerra ya no sean visibles en las empresas ni en las familias. El plan contempla una nueva línea de ayuda del Institut Català de Finances (ICF) y otra de préstamos preferentes para empresas y autónomos afectados por la guerra. El Govern ha dado luz verde a la exención temporal durante nueve meses del pago de las taxas sobre las titulaciones sin que en este caso tengan que pasar por la Cámara.

Con el objetivo de acelerar la transición verde, el ICF también abrirá una nueva líea de crédito para financiar proyectos. El Govern también reforzará el despliegue del coche eléctrico y la infraestructura pública de recarga. Para velar por el cumplimiento de los acuerdos, el Govern ha creado una comisión interdepartamental además del seguimiento que pueda realuzar Consell del diàleg Social formado por emptesas y sindicatos. Las medidas están pactadas con los grupos parlamentarios y y el Ejecutivo no duda de que, las que sean neecsarias, serán convalidadas en el Parlament.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron de forma unilateral a Irán, Illa ha convocado dos veces a los grupos parlamentarios en el Palau.La iniciativa partió de Junts y rápidamente tomó el testigo. Acompañado de los consejeros Albert Dalmau (Presidencia) y Alícia Romero (Economía), Illa se ha reunido con todos los portavoces parlamentarios salvo los de extrema derecha de Vox y Aliança Catalana, que no han acudido a las citas. El paquete de medidas es el primero que aprueba el Govern y es ampliable en función de cómo evolucione el conflicto. Con todo, la suma de partida es de 400 millones de euros, muy inferior a la de 1.500 millones que el Govern destino para contrarrestar las medidas arancelarias de Trump. Al final, solo se utilizaron 30 millones.