Salvador Illa asegura que no dejará perder ninguna inversión destinada a tener más viviendas

El Ejecutivo catalán no dejará perder “ni un solo euro” en políticas de vivienda y su apuesta es por intervenir el mercado para evitar la especulación excesiva. Así lo ha asegurado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el acto de bienvenida a los adjudicatarios de una nueva promoción de pisos públicos en El Masnou (Barcelona). El alcalde la población, Jaume Oliveras (ERC) ha instado al president a agilizar procesos administrativos para responder con eficacia a la emergencia habitacional.

“Ahora que se habla tanto de líneas rojas y todo el mundo pone, yo pongo pocas. Una en esta materia. No podemos perder ni un solo euro que vaya destinado a políticas de vivienda”, ha dicho Illa, en un mensaje velado a Junts per Catalunya. La formación de Carles Puigdemont se niega a dar apoyo al decreto ley aprobado por el Ejecutivo central el pasado viernes y que incluye, entre otras cosas, una prórroga de dos años de los contratos de alquiler que finalicen a partir de este sábado. Junts considera que esa fórmula es inadmisible.

Illa ha estado acompañado en el acto por Oliveras, el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona, Antonio Balmón, y el regidor de vivienda del municipio, Artur Gual. Illa ha defendido que para garantizar esos recursos es imprescindible que las administraciones sostengan una “fiscalidad justa”, que entre otras cosas permitan financiar proyectos que permiten aumentar el parque de vivienda social.

Pese a que aún no hay Presupuestos en la Generalitat se mantiene el compromiso de la mayoría de la investidura de buscar una fórmula para controlar las ventas especulativas. A la espera de ese trámite parlamentario, Illa ha abogado una vez más por intervenir en el mercado para corregir desequilibrios y ha advirtido de que dejar actuar solo a las dinámicas del sector “no solo no resolverá el problema, sino que lo agravará”. Oliveras, por su parte, ha reclamado agilizar procesos administrativos para responder con eficacia a la emergencia habitacional, mientras que Balmón recordó que el papel de los poderes públicos es “corregir aquello a lo que el mercado no da respuesta”.

“Los momentos de cambio presentan riesgos, pero también oportunidades”, ha agregado el president, en referencia al contexto internacional, marcado por la incertidumbre desatada por la guerra en Oriente Medio.