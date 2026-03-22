Familiares de las víctimas y autoridades conmemoran los 11 años de la tragedia de Germanwings

Homenaje a las víctimas del accidente de Germanwings, en el aeropuerto de El Prat, el 22 de marzo de 2026.

El próximo martes se cumplirán once años de la tragedia del vuelo 9525 de Germanwings, que dejó 150 víctimas mortales tras chocarse con los Alpes. Este domingo se ha celebrado a las afueras del Aeropuerto de El Prat un acto de homenaje en el que, además de los familiares, han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de la Cámara catalana, Josep Rull. La principal asociación de víctimas ha criticado la ausencia de Lufthansa, la empresa matriz de la compañía.

El acto de recuerdo ha consistido en un un minuto de silencio a las afueras del aeropuerto que sirve a la capital catalana. La presidenta de la asociación de afectados por la tragedia, Lourdes Bonet, ha recordado a las víctimas y ha recordado su voluntad de transformar el sufrimiento en acción”. Bonet ha subrayado además la ausencia de de Lufthansa en el homenaje. “Su decisión es percibida como un alejamiento de la responsabilidad moral hacia las víctimas”, ha dicho.

“Recordar desde la serenidad es siempre positivo y el mejor homenajehacia las personas que perdieron la vida”, ha asegurado Illa. “Tenemos el deber colectivo, con mayúsculas, de no olvidar y hacer de la tragedia la generación de elementos positivos”, ha añadido el líder de la Cámara catalana, Josep Rull.

El 14 de marzo de 2015, un Airbus A320 que despegó de Barcelona con destino a Düsseldorf terminó estrellándose en los Alpes, tras una caída deliberada. Entre las 150 personas, el total de los pasajeros y la tripulación, había decenas de ciudadanos españoles. La investigación de los hechos concluyó que el copiloto, Andreas Lubitz, había bloqueado la puerta de la cabina e iniciado por decisión la trayectoria de impacto.

A raíz del accidente mortal, que abrió un intenso debate sobre la seguridad y la salud mental dentro del mundo de la aviación, se revisaron varios protocolos. Sin embargo, las familias afectadas siguen reclamando mayor transparencia y cambios normativos de calado. El copiloto había ocultado a la aerolínea una baja médica por problemas psicológicos. Además, los mecanismos de seguridad reforzados tras los atentados del 11-S fueron los que justamente impidieron que el comandante pudiera tomar el control, pues Lubitz bloqueó el acceso.

Germanwings, filial de Lufthansa, cerró en 2020. El accidente llevó a que se cambiaran algunas medidas en la aviación comercial. Por ejemplo, explican desde el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Áereas (Sepla) desde entonces se obliga a que siempre haya al menos dos personas en cabina. También se crearon programas obligatorios de apoyo psicológico a las tripulaciones, pensados para detectar a tiempo situaciones de estrés o vulnerabilidad.