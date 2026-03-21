Los Mossos detienen a 87 personas en un dispositivo contra la multirreincidencia en Barcelona

Un total de 87 personas, que suman 293 antecedentes, han sido detenidas esta pasada madrugada en un dispositivo policial, en Barcelona y una decena de ciudades de su entorno, en el marco del plan Kanpai contra la multirreincidencia. Los Mossos d’Esquadra informan de que, como consecuencia de ese dispositivo, en el que han participado agentes de otros cuerpos policiales, otras 29 personas han sido imputadas penalmente y se han tramitado 232 denuncias administrativas.

En la ciudad de Barcelona, se ha detenido a 42 personas con 181 antecedentes, de las que 30 lo han sido por extranjería, 2 por violación del programa viogen/vido, dos más por estar en busca y captura y otra por ruptura de condena. En Barcelona se han identificado a 1.063 personas que sumaban 2.330 antecedentes, se han identificado 127 vehículos y se ha requisado una veintena de armas, entre otras actuaciones.

En L’Hospitalet de Llobregat se ha detenido a ocho personas con catorce antecedentes, una de ellas por extranjería y dos por ruptura de condena, y se han confiscado 16 patinetes eléctricos, mientras que en Cornellà se ha detenido a un multirreincidente y se han confiscado otros seis patinetes. En Esplugues de Llobregat se ha detenido a dos personas, una de ellas por extranjería; en Vilanova y Cubelles se han practicado otras dos detenciones; y en Badalona se ha arrestado a ocho personas, siete por extranjería y una por ruptura de condena.

La policía ha detenido en Sant Adrià del Besòs a seis personas, una de ellas por violencia de género, y se han tramitado 48 denuncias administrativas en la línea del TRAM de la localidad. En Santa Coloma de Gramanet, se ha detenido a tres personas por extranjería, se ha denunciado penalmente a otra por conducir sin carné y a otra más por hacerlo bajo los efectos del alcohol. Se han incautado también cinco armas y se han inspeccionado seis comercios.

En Montcada i Reixac, se ha detenido a 7 personas con trece antecedentes, se han intervenido siete armas y se ha inspeccionado una chatarrería, mientras que en Sabadell se ha detenido a cuatro más, una de ellas por romper una orden de alejamiento. En este municipio vallesano, además, se han requisado armas y se han inspeccionado siete locales.

Robo de 71 móviles

Por otro lado, este sábado los Mossos también han comunicado la detención de un hombre de 28 años y una mujer de 29 como presuntos autores de la sustracción de 71 teléfonos móviles de alta gama en discotecas, entornos de ocio y fiestas mayores de toda Cataluña. Según ha informado la policía catalana en un comunicado, agentes de la Unidad de Investigación de Rubí y del grupo de paisano Fura llevaron a cabo la detención el pasado 1 de marzo, tras una investigación iniciada al detectar que numerosos terminales robados emitían señal GPS desde un mismo domicilio situado en la avenida Catalunya de Rubí (Barcelona).

Los investigadores han constatado que, desde marzo de 2025, se había producido una elevada cantidad de hurtos y tirones con un patrón similar, principalmente en locales de ocio nocturno y celebraciones populares de municipios como Mataró, Salt, Igualada, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus y Salou. Las víctimas eran mayoritariamente chicas jóvenes que los autores habían “seleccionado previamente”, en busca de teléfonos de una misma marca de alta gama, han señalado los Mossos.

Pocas horas después de cometerse los robos, los dispositivos sustraídos eran localizados por GPS en el citado piso de Rubí, lo que permitió centrar la investigación en los ahora detenidos, que presuntamente habían convertido esta actividad delictiva en su modo de vida y se desplazaban utilizando vehículos de alquiler que cambiaban semanalmente, según la policía.

Los agentes establecieron un dispositivo el 1 de marzo y, hacia las 05:00 horas, interceptaron a la pareja cuando estacionaba su vehículo en Rubí, donde les hallaron cuatro teléfonos móviles que acababan de sustraer en una discoteca de Mataró. Ese mismo día, los Mossos registraron el domicilio de los detenidos, donde localizaron documentación falsa, 250 euros en efectivo, un teléfono móvil y una libreta con anotaciones sobre precios de terminales y fechas de fiestas mayores en Cataluña.

Los investigadores han acreditado la participación en la sustracción de los 71 terminales de ambos detenidos, que suman 23 antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el 3 de marzo ante el juzgado de Rubí.