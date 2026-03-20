Salvador Illa responde al video viral en el que jóvenes catalanes no saben quien preside la Generalitat: “Debemos corregirlo”

“Me hizo pensar mucho”, reconoce Salvador Illa, presidente de la Generalitat, cuando le muestran un vídeo viral en el que varios jóvenes catalanes no saben responder quién preside la Generalitat. “Los jóvenes son el futuro de Cataluña y la Generalitat tiene muchas cosas a decir sobre el futuro en educación, vivienda, movilidad, y por tanto tenemos que corregirlo”, añade el president.

El clip, difundido el jueves por la emisora Flaixbac y viralizado en pocas horas, muestra una serie de jóvenes delante del Saló de l’Ensenyament en el que responden incorrectamente a la pregunta “¿Quién es el presidente de la Generalitat?“. Antes las dudas de algunos jóvenes, la reportera les ofrece el nombre de ”Salvador...“ para que completen el apellido, y varios apuestan por Salvador Dalí como el actual líder de Ejecutivo. Otros responden Pedro Sánchez; Jaume Collboni, Joan Pera o, directamente, admiten desconocer el nombre.

Visitado luego por los propios creadores del vídeo en los jardines del Palau de Pedralbes, en Barcelona, Illa admite que desde la institución se debe “dar a conocer la Generalitat y las personas que formamos parte de ella”. Horas antes, el mismo president había compartido un vídeo en el que reaccionaba a un primer visionado del clip. “Esto no puede ser. Creo que los jóvenes les interesa la política porque les interesa la vivienda, la movilidad, la salud, y en particular la educación. Haremos un esfuerzo para que sepan quien el es president, y sobre todo, para que sepan qué hace el Govern para hacer una sociedad más justa”.

El vídeo ilustra una distancia entre la política y los colectivos más jóvenes que los datos avalan. Según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO, el CIS catalán), el 63% de la población de entre 18 y 24 años admite que la política le interesa “poco o nada”, el mayor porcentaje entre todos los grupos de la población encuestados. Hace 10 años, la cifra era del 54%.