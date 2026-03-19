Un hombre acepta una pena de seis meses de prisión por agredir e insultar a tres testigos de Jehová

Un hombre ha aceptado este jueves una condena de seis meses de prisión a causa de los insultos que profirió a tres testigos de Jehová, a uno de los cuales agredió. Los hechos ocurrieron en el 1 de octubre de 2023, cuando el hoy condenado se encontró a tres personas en un almacén dedicado a al alquiler de trasteros. Allí, tras preguntarles si eran testigos de Jehová y recibir una respuesta afirmativa, se abalanzó sobre ellos y les gritó: “Hijos de puta, me habéis arruinado la vida”. A uno de ellos le dio un puñetazo y después un manotazo, cuando intentó evitar que sus ataques alcanzaran a las otras dos víctimas, que acababan de guardar material proselitista del grupo religioso al que pertenecen en uno de los trasteros donde se encontraron al agresor. La Audiencia de Barcelona le ha condenado por un delito contra los derechos fundamentales, al tratarse de un caso discriminación por razón religiosa, en este caso formar parte de los Testigos de Jehová, y un delito leve por maltrato de obra.

El acusado ha visto reducida significativamente la pena que reclamaba la Fiscalía (dos años de cárcel) al admitir los hechos y después de que la acusación y la defensa alcanzaran un pacto de conformidad el mismo día que se celebraba el juicio. Después de que el agresor reconociera los hechos, se le ha leído la sentencia en la sala. Además de los seis meses de prisión, que han quedado suspendidos a condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de dos años, el hombre queda inhabilitado para empleo público durante tres años y medio, no podrá aproximarse a sus víctimas a menos de 1.000 metros y tendrá que pagar una multa que asciente a unos 630 euros. A la persona a la que agredió, además, deberá pagarle una indemnización de 500 euros por daño moral. La Fiscalía reclamaba inicialmente para cada una de las víctimas una cuantía de 1.000 euros de indemnización y sanciones mucho mayores.

El presidente de la sala 9 de la Audiencia de Barcelona ha recordado al condenado que, en el caso de que reitere en delitos y sea condenado en un periodo inferior de dos años, la suspensión de la pena podrá ser reconsiderada.

La Fiscal delegada de Delitos de Odio y Discriminación concluyó en su calificación del juicio que el agresor había menoscabado la “dignidad” de las víctimas a causa del “tono buscadamente audible” de las expresiones lanzadas por el acusado, que pasó del ataque verbal al físico. Este se basó en “sentimientos de rechazo e intolerancia hacia la confesión religiosa que profesan y hacia el colectivo por ella caracterizado”, los Testigos de Jehová.