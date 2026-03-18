“Un enclave de prestigio histórico”: dos familias venden el Casino de L’Arrabassada tras 80 años en ruinas

El antiguo mirador del Casino de l'Arrabassada, con grandes balconadas y relieves, en la Sierra de Collserola, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

La propiedad, ubicada en la Sierra de Collserola, albergó a inicios del siglo XX un hotel y parque de atracciones para la burguesía de Barcelona. Se vende por 1,7 millones

Las imágenes y películas de comienzos de siglo pasado muestran un suntuoso edificio con escalinatas, grandes comedores, lámparas de techo, paseos rodeados de vegetación, músicos y personal con pajarita, botones... Y apuestos clientes de la burguesía de Barcelona llegando en carruajes, coches o tranvía y luciendo sombreros y pamelas. Estamos en el Casino de l’Arrabassada, en plena sierra de Collserola, un complejo donde a partir de 1899 se construyó un hotel, casino, lago artificial donde se alquilaban botes y un parque de atracciones con una espectacular montaña rusa que se adentraba en la montaña. El complejo (cuya leyenda afirma que en el casino había una habitación de suicidio a disposición de los clientes), pertenecía a una familia francesa, y tuvo un gran éxito, pero la prohibición del juego a partir de 1912 cortó la principal fuente de ingresos. Fue el inicio de su declive. Al estallar la Guerra Civil, el espacio fue utilizado como cuartel, hasta que a comienzos de la década de los 40 la mayoría de construcciones fueron derruidas.

Más de 80 años después, la finca del Casino de l’Arrabassada, 10,6 hectáreas, ha salido a la venta por 1,7 millones de euros. Es un espacio irreconocible, tomado por la vegetación, y con pintadas en los muros o construcciones que resisten. Y en el que los restos de la valla del jardín (con esgrafiados policromados) y el mirador (con esculturas que actúan de ménsulas de balcones) dan pistas de lo lujoso que fue.

Una imagen del complejo del Casino y Gran Hotel de l'Arrabassada, con el mirador en el centro de la imagen y la montaña rusa en la parte inferior. La foto pertenece al libro 'Vallvidrera a través del temps'.

¿Por qué sale ahora a la venta? ¿Quiénes son los propietarios? Se trata de dos familias catalanas que la compraron en 1953 y 1965, a los que la habían adquirido a los propietarios originales después de la quiebra de la empresa en los años cuarenta. Los actuales propietarios son descendientes de los compradores y poseen un tercio y dos tercios del espacio. Lo explica Xavi Soler, fundador y gerente de Finques Soler de Sant Cugat del Vallès (municipio pegado a Barcelona) y designado como portavoz por la propiedad, que quiere mantener su anonimato. Su explicación desgrana las gestiones realizadas por la propiedad desde la década de los setenta del siglo pasado para intentar rehabilitar y revalorizar el espacio: que se pudieran reconstruir los edificios, aclarar qué usos se permitirían (no se puede levantar nada ni se autoriza uso residencial u hotelero), autorizando actividades abiertas al público... Y relata que, tras una sentencia del año pasado del Tribunal Supremo que desestimaba la rehabilitación del hotel y restaurante, decidieron ponerla a la venta.

La sala de juego del Casino de l'Arrabassada, en una imagen del Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Soler pone en valor que se trata de “un enclave de prestigio histórico”, su ubicación “en un entorno de alto valor ambiental”, y que el “Casino y Gran Hotel de la Rabassada” [Arrabassada es el topónimo correcto en catalán] conserva la marca en el catálogo de Masías, Casas Rurales y otras construcciones del Parque de Collserola. Y señala que se podrían reconstruir los edificios que siguen parcialmente en pie: la torre mirador del que fue edificio principal, la bodega, un almacén, los túneles y la torre eléctrica. Los usos permitidos incluyen actividades “artesanales, artísticas o profesionales”, “de investigación y desarrollo”, “talleres de pintura o escultura”, “estudios de grabación”, “comercialización de productos de la finca o entornos”. Tampoco admite el uso de camping o hípica, pero sí “se autoriza la construcción de un aparcamiento ecológico cerca del mirador, con un máximo de extensión de cien metros cuadrados”.

Entrada derruida del antiguo casino de l'Arrabassada, en Collserola (Sant Cugat del Vallès). Massimiliano Minocri La maleza llena el antiguo casino de l'Arrabassada. Massimiliano Minocri Una de las paredes de la fachada del antiguo casino de l'Arrabassada, en Collserola (Sant Cugat del Vallès). Massimiliano Minocri El interior derruido y lleno de grafitis del antiguo casino de l'Arrabassada. Massimiliano Minocri

El representante de la propiedad insiste en que los descendientes de los propietarios, “a partir de los años setenta del siglo pasado intentaron rehabilitar la finca, no obteniendo las autorizaciones pertinentes”. Una romería de burocracia que arranca en 1976 cuando el Plan General Metropolitano (el célebre PGM que fija el urbanismo de Barcelona y los 35 municipios de su entorno) consideró la finca como rústica, cuando anteriormente había sido urbanizable. Además, sus usos no fueron fijados hasta un Plan Especial del parque de Collserola en 2021 que no permite lo que “los actuales titulares solicitaron que se autorizara: la rehabilitación para el destino lógico de la finca, restaurante y hotel”.

La entrada al Casino de l'Arrabassada, donde se aprecia la inscripción "La Rabassada casino atracciones", en una imagen del Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Soler también asegura que “la finca nunca fue abandonada por los actuales propietarios”, que se han prestado en varias ocasiones a abrirla a actividades abiertas al público (como visitas guiadas o carreras populares) o a rodajes. “En diciembre de 2025 quedó definitivamente fijado el estatus urbanístico de la finca” en una sentencia del Tribunal Supremo, “por lo que los propietarios comenzaron a plantearse la posibilidad de traspasar la propiedad a personas o empresas que, con iniciativa y proyectos, pudieran gestionar esta valiosa herencia histórica”. Las familias propietarias “no son empresarios”, señala su portavoz.

Sobre la cantidad por la que la finca ha salido a la venta, el representante de la propiedad apunta que se ha valorado “con arreglo al precio de las fincas rústicas de la Sierra de Collserola, incrementando la posibilidad de rehabilitar las construcciones conservadas, que superan los 500 metros cuadrados”. A parte del “prestigio y valor artístico de la finca”.

Preguntado el Ayuntamiento de Sant Cugat por la venta de una finca tan relevante, este diario no ha obtenido respuesta. Por parte del Parque de Collserola, su gerente, Raimon Roda, recuerda un dato básico: y es que desde 2010 la sierra fue declarada Parque Natural, “con las restricciones que esta figura conlleva”. En este sentido matiza que “el uso de aparcamiento en el ámbito no está planificado en el Plan especial de proteccion del medio y del paisaje” del Parque Natural. Explica también que el parque ha tenido contactos con la propiedad, como “intentos de actuación en la finca, en cuestiones de voluntariado para erradicar plantas invasoras o recogida de vertidos”, además de reuniones con el Ayuntamiento por requerimientos de seguridad, porque el espacio ha sido “muy vandalizado”. “La nueva propiedad tendrá condicionamientos legales y la finca tiene interés potencial de biodiversidad, por lo que estamos abiertos a cualquier diálogo”, concluye el gerente del parque.