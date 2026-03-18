La Universidad Pompeu Fabra desarrolla una herramienta para que personas sordas puedan hacer radio

Hace dos años, la Universidad Pompeu Fabra (UPF) recibía a 80 estudiantes que accedían al grado de Periodismo. Entre ellos, Berta, una persona sorda signante. Durante estos dos años, Berta ha asistido a clase con un intérprete. Pero a finales del primer año, en la asignatura de radio, las limitaciones aparecieron. El trabajo final era un informativo en directo, y aunque las ganas de Berta no aflojaron, sí lo hizo la tecnología. Pero la UPF optó por no rendirse. “Todo esto nace de un reto de una alumna, en el momento de plantearnos cómo podría hacer la asignatura”, ha contado Marcel Mauri, director del grado de Periodismo.

A partir de aquí, un grupo de docentes e investigadores inician un trabajo que, tras cuatro meses de trabajo, ha dado como fruto un prototipo de una herramienta, bautizada como SignarIA. Por un lado, la web sirve, de momento, para formular las preguntas del periodista, que en este caso, están introducidas previamente en el sistema y la herramienta la convierte en voz. En caso de que el entrevistador deba improvisar preguntas, una cámara capta los movimientos y los signos y los convierte en palabras. Mediante Inteligencia Artificial, se proponen tres tipos de preguntas y el entrevistador elige, con un pedal, la más adecuada. De momento, en la dirección contraria no está previsto usar el prototipo, ya que no se quiere prescindir del intérprete para traducir lo que dice el entrevistado.

Uno de los retos más importantes era cómo debía ser la voz. En este caso se ha recurrido a familiares para intentar diseñar una voz lo más cercana posible a la de Berta. “Éticamente, la voz tenía que respetar la voluntad del usuario”, ha explicado Roger Cassany, investigador del proyecto.

Otra dificultad era encontrar la forma de pasar de lenguaje de signos a texto, y de texto a voz. Lo primero que tuvieron que hacer fue ampliar la base de datos del lenguaje de signos, y después, “transformar el vídeo en una especie de esqueleto”. Este transforma el movimiento en un vector que “es representativo de un símbolo”, ha explicado Inés Broto, también ingeniera del proyecto.

También se dieron cuenta de que, para que la herramienta fuera útil, la persona sorda signante debía tener las manos liberadas. “Por eso hemos creado un control de manos libres con pedal”, ha contado Xavi Vinaixa, ingeniero del proyecto.

Una vez creada la herramienta, la sometieron a la opinión de un grupo de gente sorda y a otro de profesores para ver otros puntos de vista, a cargo de Gemma Barberà y Cecilia Barba. Guillem Carles Bonet, periodista y creador de Sordpress ha participado en la presentación afirmando que “tenía un poco de envidia”, porque en su época, esto era imposible. “Mi tutor me dijo: ‘tú que eres una persona sorda, ¿quieres ser periodista?’“. Bonet ha comparado esta herramienta como un cañón que intenta derribar una fortaleza, la de las barreras: ”El periodismo inclusivo es esto. Poder estar".

Imma Balateu, profesora de Berta, recuerda el inicio del proyecto. “En el primer momento que te dicen que tendrás una alumna sorda signante paras y respiras”. Ella impartía la asignatura de radio y ha explicado que fue todo un reto. “Para ella las barreras no existen. Si ella no tiene barreras, quienes somos nosotros para ponerlas?”. Berta no ha asistido por estar de exámenes, pero su profesora ha hablado por ella. “Ella nos decía que los tuviéramos en cuenta por qué tenían necesidades que únicamente hablando se podían solucionar. Tenemos que intentar que las personas sordas aparezcan en los medios no por ser sordas, sino por lo que escriben”, ha asegurado Balateu.