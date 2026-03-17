Unos 4.000 profesores se manifiestan en Tarragona por la educación pública

Unos 4.000 profesores se han manifestado este martes al mediodía en Tarragona, en la segunda jornada de huelga descentralizada de profesores de Cataluña, según fuentes de la Guardia Urbana de Tarragona. La huelga ha tenido un seguimiento del 38,48% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales del Penedès, Tarragona y Terres de l’Ebre, según datos de la tarde facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat. Estaba llamado al paro personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral - incluyendo laboral docente, PAE y PAS, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

La manifestación de profesores ha cortado a primera hora de la mañana los accesos al Puerto de Tarragona por la A-27, a las 8.00 h y la AP-2 y la N-240 en ambos sentidos en Montblanc (Tarragona), sobre las 8.30 h. Más tarde, a las 11.15 h, los congregados también han cortado la A-7 en ambos sentidos de la marcha a la altura de Tarragona.

En un comunicado conjunto, apuntan que rechazan el acuerdo alcanzado entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con CC.OO. Educació y UGT al considerar que “no recupera el poder adquisitivo perdido, no garantiza mejoras reales en ratios y plantillas y deja demasiadas medidas pendientes de futuros despliegues”. Las semana pasada, el Departamento de Educación firmó dicho acuerdo con estos dos sindicatos, minoritarios en la educación, para aumentar un 30%, d e aquí a cuatro años, el complemento autonómico -que actualmente es de unos 700 euros mensuales, lo que se traduce en unos 800 euros más este año. Además, se acordó una indemnización de 50 euros por noche para los docentes que vayan de colonias, un inicio del descenso de las ratios en ESO en los centros de alta y máxima complejidad, más recursos para la educación inclusiva o una reducción drástica de las plazas perfiladas (las que diseñan las direcciones para elegir al profesor que más se ajuste a su proyecto educativo). El acuerdo supone un coste de 2.000 millones de euros en cuatro años, que el Govern no ha concretado cómo los conseguirá.