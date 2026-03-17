El crítico teatral Jordi Bordes gana el segundo premio Anna Pérez Pagès de Periodismo Cultural

El acto del galardón que rinde homenaje a la periodista ha unido al sector en una fiesta, pero también ha reivindicado la necesidad de espacios culturales

Jordi Bordes, periodista cultural especializado en artes escénicas

En 2024 falleció la periodista cultural Anna Pérez Pagès, colaboradora en medios como Betevé (donde presentó el programa Àrtic), Catalunya Ràdio, TV3, RAC 1, Ràdio 4 y El Periódico. Como homenaje, cuatro periodistas y amigas suyas, Anna Aurich, Júlia Bertran, Anna Guitart, Neus Masferrer, Clàudia Rius y Gemma Ruiz Palà inauguraron un premio a su nombre, para reconocer cada año el trabajo de un periodista cultural. En la primera edición la ganadora fue Carolina Rosich, subjefa de Cultura de informativos de TV3 y especialista en arte y arquitectura. En una segunda edición, el premiado ha sido Jordi Bordes, periodista especializado en artes escénicas, que ha recogido su premio en una ceremonia celebrada este martes en el Teatre Lliure de Barcelona.

Jordi Bordes (Barcelona, 1970) empezó a trabajar en varios medios de comunicación local y comarcal en 1994. El 2003 es incorporó al diario El Punt como redactor de artes escénicas (El Punt Avui des del 2011). En 2018 es incorporó también al equipo del semanario La República y ha colaborado en diversas revistas especializadas del sector, como Hamlet, Entreacte o Presència. Ha participado como miembro del jurado en certámenes como la Muestra de Barcelona (2009), selección del candidato Max Revelació de Cataluña (2009 y 2010), el concurso de textos teatrales de la Fundación Romea (2010) y la Beca Desperta (2012). Es uno de los miembros impulsores del portal Recomana.cat.

El jurado del premio lo han formado Carolina Rosich (ganadora del año pasado), Xavier Pardo (RAC1), Carlota Rubio (coordinadora del suplemento Quadern de EL PAÍS), Irene Dalmases (EFE) y Clàudia Rius en representación de las organizadoras. Ha destacado la “omnipresencia, entusiasmo y dedicación” de Bordes, tanto a través de los artículos diarios en El Punt Avui, como en el impulso del portal Recomana.cat, como en la recuperación de los Premios de la Crítica.

En cuanto a su rol como impulsor del portal Recomana.cat, la plataforma de la asociación de críticos, el jurado destaca la “tenacidad y la terquedad que requiere montar una iniciativa que agrupa todas las críticas teatrales, guía los espectadores y reivindica la figura del crítico”. De su compromiso con la figura del crítico, el jurado destaca la recuperación de los Premios de la Crítica cuando ya todo el mundo los daba por muertos. Y dentro de los Premios, el jurado quiere destacar la apuesta por el Premio Novaveu de crítica joven, que tiene como objetivo garantizar el relevo generacional de la profesión y crear un espacio para la gente joven a quien les gusta ir al teatro.

Al recoger el galardón, Jordi Bordes ha reconocido que “los tiempos para el periodismo cultural son estrechos”, algo que obliga a “encontrar nuevos caminos para este oficio”. A la vez, ha defendido que la experiencia le ha enseñado a salir del foco y dejar que la vida pasee, en referencia a la necesidad de que los veteranos dejen espacio para que los más jóvenes puedan ganar el suyo.

El acto de entrega ha sido festivo pero también reivindicativo: se han reclamado espacios “sólidos y dignos” para un oficio que “contribuye a garantizar la salud democrática de toda la sociedad”. La presentación ha ido a cargo de Glòria Ribera, cupletista, cantactriz, vedet, dandy y folclórica; y Oriol Puig Taulé, crítico y cronista de artes escénicas. Los presentadores han empezado la gala cantando una versión de la clásica canción ‘Paraules, paraules’, basándose en la interpretación en catalán de Nuria Feliu, pero cambiando la letra para vehicular las razones que el gremio periodístico hizo llegar a las organizadoras en respuesta a la pregunta de por qué tiene que continuar existiendo el periodismo cultural?

Una vez se ha otorgado el premio, ha sido momento para la fiesta a cargo de las DJs y amigas de Anna Pérez Pagès, Lady Marian DJ’s (Ana Polo y Júlia Barceló) y Maya Jenkinson (directora de casting, artista visual y cofundadora de Me Siento Extraña).