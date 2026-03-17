Caixa d’Enginyers supera los 220.000 socios y alcanza un beneficio de 26,5 millones

El grupo Caixa d’Enginyers presume de números en un contexto cargado de incertidumbre que lastra al sector bancario. La entidad cooperativa tuvo un beneficio de 26,5 millones de euros en 2025, un 11% más, y superó los 220.000 socios, el 80% en Cataluña. “Son resultados históricos”, ha afirmado Juanjo Llopis, director general de Caixa d’Enginyers, en una presentación pública este martes donde ha advertido de la “elevada volatilidad” que condiciona el ritmo de la actividad y ha pronosticado que la evolución del negocio “vendrá marcada por lo que dure el conflicto de Irán”.

“En un mercado especialmente competitivo hemos sabido buscar nuestro espacio y crecer”, ha subrayado Llopis. Caixa d’Enginyers tiene 33 oficinas y se presenta como “una alternativa para aquella personas que buscan alguna cosa diferente a la banca tradicional”. La banca cooperativa tiene en España una presencia del 10% en el mercado, cuando en Europa el peso de este tipo de banca supera el 20%.

Los datos de 2025 se apoyan en un crecimiento del 15,7 % en el negocio de gestión de activos, pero también en la contención de gastos (+ 2,8 %) y en reducir las provisiones (- 36 %). Las provisiones son fondos que actúan como red de seguridad de la entidad en caso de pérdidas de valor del activo o para tener capacidad de respuesta ante potenciales obligaciones. Juanjo Llopis, ha detallado que en 2025 la entidad pudo “compensar” la reducción de los tipos de interés con factores como la contención de los gastos, las menores provisiones y la buena dinámica de la gestión de activos.

“El tipo de interés ha ido a la baja y no somos ajenos al mercado”, ha reconocido Llopis, durante una rueda de prensa donde ha señalado que con este récord de beneficio neto la entidad encadena tres años seguidos de resultados históricos. En 2025, su volumen de negocio alcanzó los 9.269 millones de euros, un 8 % más. El margen de intereses se situó en 74,1 millones de euros, lo que supone un 2,83 % menos, mientras que el margen bruto alcanzó los 112,4 millones, apenas un 0,66 % menos que el de 2024.

En cuanto a la rentabilidad financiera o ROE, se situó en el 9,6%, 0,2 puntos porcentuales más que en 2024, mientras que la ratio de eficiencia alcanzó el 67,4 %, 1,9 puntos porcentuales más que en el ejercicio anterior.

El crédito a la clientela alcanzó los 2.078 millones, un 5 % más, y es crédito a particulares en un 71,3 %, mientras que el 28,7 % es crédito a empresas e instituciones.La ratio de morosidad se reduce del 2,9% al 2,5%.