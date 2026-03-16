El Grec y el Lliure se alían para celebrar el 50º aniversario de ambos con una producción de ‘La ópera de los tres centavos’ de Brecht y Weill

Una ambiciosa producción en catalán de La ópera de los tres centavos (1928) de Bertolt Brecht y Kurt Weill celebrará a la vez en Barcelona los aniversarios del festival Grec y el Teatre Lliure, que cumplen ambos 50 años en 2026. El espectáculo, con la mayoría del equipo artístico miembros de generaciones posteriores a aquellas dos grandes aventuras escénicas, se estrenará como apertura del Grec, en el anfiteatro, el 29 de junio y servirá después, el 17 de septiembre, para abrir la temporada del Lliure en su sede de Montjuïc. L’òpera de tres rals, con nueva traducción al catalán de Marc Rosich y que ya se está ensayando, la pone en escena la directora gallega Marta Pazos, nacida en 1976, el mismo año en que arrancaron el Grec y el Lliure, cuenta con dirección musical de Dani Espasa y tiene entre sus intérpretes a Nao Albert en el icónico papel de Macky Navaja (cuya célebre balada ha sido cantada por gente tan variada como Louis Armstrong, Tom Waits, Sting, Nick Cave o Miguel Ríos), Marta Bernal, Eduard Farelo, Júlia Truyol o Miriam Moukhles.

Se da la circunstancia de que un montaje de esta pieza ya se vio en el festival Grec de 2002 en versión de Calixto Bieito y por otro lado Brecht fue clave en la primera temporada del Lliure (76-77) al poner en escena Fabià Puigserver Ascensió i caiguda de la ciutat de Mahagonny, uno de los espectáculos legendarios del colectivo. Será la tercera vez que el Grec se inaugure con Brecht, tras la versión de Calixto y la Santa Joana del Escorxadors en montaje de Àlex Rigola en 2004.

Este mediodía al presentar la iniciativa en el propio Lliure (con foto de grupo luego en el vecino Grec), el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicado que la singular idea de matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, tiene su origen en la “feliz coincidencia” de los dos aniversarios y la consideración de que aunando esfuerzos se podría hacer algo “de magnitud extraordinaria, un verdadero acontecimiento” como requería la doble ocasión. “Era obligatorio buscar una producción importante, que reflejara todo lo que la cultura puede aportar a la vida actual tan llena de problemas tanto en el panorama internacional como en el local”, ha apuntado.

L’òpera de tres rals parecía una excelente elección para esa sinergia Grec-Lliure, ha continuado, por cuanto la obra es un clásico indiscutible, ya se hizo en el festival y presenta esa conexión por la vía autoral con la historia del Lliure. Además, para el Grec, ha añadido el concejal, solventaba el problema siempre peliagudo de con qué inaugurar la gran cita veraniega de las artes escénicas “y esquivar las eternas polémicas al respecto”. Se hará finalmente la inauguración del aniversario “con una pieza teatral como Dios manda”.

Marcé, tomando el protagonismo en un acto en que han estado presentes la directora del Grec, Leticia Martín, del Lliure, Julio Manrique, y del propio espectáculo, la citada Marta Pazos, además de una nutrida representación del elenco artístico de L’òpera de tres rals, ha destacado que dicha obra de Brecht es de “interés actual” pues “habla de justicia, de barrios, de ciudad, de pecado y de redención”, aparte de “una banda musical fantástica”. Es un espectáculo, ha aseverado, “que seguro que gustará”.

Manrique ha considerado una “súpernoticia” la de la alianza para celebrar los aniversarios y recordó que ”en el 76 pasaron muchas cosas: había esperanza, ganas de hacer cosas, ganas de libertad, y nacieron el festival Grec y el Lliure”. El director del Lliure ha recalcado: “Son más chulas las celebraciones en compañía, las aventuras juntos”. Manrique ha abundado en la conexión Brecht-Lliure a través de la figura de Puigserver. “Hay muchas casualidades, Marta Pazos me dijo hace dos años que quería hacer L’òpera de tres rals, y ella es una directora que nos encanta, que dará una mirada nueva al clásico y hablará de nuestro hoy, que es lo que nos proponemos siempre en el Lliure al abordar textos clásicos”. Ha recordado que L’òpera de tres rals se estrenó “en una época de ascenso de los fascismos parecida a la actual”.

Para la directora del Grec, Lliure y festival “somos como siameses separados al nacer”, y celebrar juntos le parece una buenísima idea (“nos hace más fuertes en todo”), más aún porque el nuevo montaje se hará con orquesta en directo de diez músicos que de alguna manera reflejará la que tuvo el Lliure y formó parte de tantos espectáculos del colectivo.

Por su parte, Pazos, que lleva cuatro semanas de ensayos, se ha mostrado entusiasmada con el montaje y agradecida por el encargo. Ha señalado que un proyecto así necesita “mucho músculo” y que no sería posible sin “la unión de dos catedrales de la cultura” como el Grec y el Lliure. Ha dicho que ella afronta el espectáculo sin prejuicios, “desde el placer absoluto y la celebración” y como” la realización de un sueño”. Ha explicado su vinculación con Barcelona, en la que hizo la carrera de Bellas Artes en la especialidad de pintura y ha apuntado que ella misma también cumple 50 años como el festival y el teatro. Ha recordado que Brecht situó su obra en un espacio híbrido entre la alta cultura de la ópera y la cultura popular expresada en el cabaret. “Me interesan mucho estos espacios híbridos, liminares”. L’òpera de tres reals ha dicho era una crítica al capitalismo salvaje en un momento inmediatamente anterior al crack del 29 y al surgimiento de los fascismos. “Hay que dialogar con los clásicos para crear el mapa del presente”, ha reflexionado, “y estar alerta ante lo que nos pasa”. Ha reivindicado la directora el espíritu del 76 y el entusiasmo sin cortapisas de entonces manifestado en la ebullición que propició la aparición del festival Grec y el Lliure. Al respecto ha recordado que a su vez Brecht y Weill eran muy jóvenes y rebeldes cuando crearon L’òpera de tres reals. Del reparto de su montaje ha dicho que se ha seleccionado por audiciones y que se ha conseguido “un elenco de élite”. Ha considerado que el director es como un chef: “si tienes buenos ingredientes los platos salen bien; con la buena ternera de Kobe basta vuelta y vuelta”.

Pazos firma también la escenografía para la que se basa en la sabiduría escénica de Puigserver y que ha preparado en colaboración con el equipo de archivo del Lliure. En ese sentido, L’òpera de tres reals será un homenaje al director que fue el alma del Lliure. La escenografía tendrá referencias a Barcelona y a Londres (donde transcurre la obra), aunque no desde la literalidad.

Nao Albert como Mackie el Navalla Marta Mas Gironès

Dani Espasa hizo también profesión de amor por esa obra de Brecht, que le ha acompañado, ha dicho, toda su vida. Ha destacado que ha trabajado mucho con el Lliure y que ahora la vuelta al teatro es como un regalo. “Fui de los últimos músicos de la Orquestra del Lliure, una formación que tuvo un papel importantísimo en la vida musical y cultural de Barcelona”. Ha reacalcado Espasa que en el espectáculo se utilizan instrumentos poco habituales como banjo, bandoneón y guitarra hawaiana. El músico ha provocado las risas y carraspeos humorísticos de los actores al apuntar inocentemente que para L’òpera de tres reals “no hacen falta cantantes excelsos e incluso malos pueden cantarla”. tras lo que ha aclarado: “Hay mucha parodia y, es una antiópera”.

Rosich es asimismo fan de Kurt Weill —desde luego esta L’òpera de tres reals es una comunión de entusiastas— que considera un reto su nueva traducción existiendo las “excelsas” de Feliu Formosa. La suya es “directa, en catalán de hoy, sin obstáculos para romper la cuarta pared” como quería Brecht.

Marta Bernal, fundadora de Las Glorias Cabareteras y colaboradora de Marc Giró en Late Xou, se ha declarado “cabaretera de corazón” y ha dicho que por primera vez es “feliz yendo a trabajar a los ensayos”. Nao Albert ha señalado que se siente muy de la familia del Lliure, en el que ha hecho 14 espectáculos, y ha destacado que le gusta mucho el teatro multidisciplinar que hace Marta Pazos. “Flipareis en colores”, ha asegurado muy gráficamente. Precisamente, Pazos ha señalado referencias al arte de vanguardia en la estética del espectáculo (y en el maquillaje de Albert) y concretamente a la obra de Cy Twombly.