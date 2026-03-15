Una docena de alumnos con discapacidad de un colegio de Cerdanyola (Barcelona), sin transporte escolar tras quedar desierta la licitación

Jéssica Celda tiene un hijo de ocho años con una discapacidad auditiva. Vive en Montcada i Reixac, pero la derivaron a la escuela Bellaterra, en Cerdanyola del Vallès, porque era el más cercano con el servicio SIAL (el apoyo intensivo a la audición y el lenguaje). Hasta ahora, y por verse obligada a tener la escuela fuera de su municipio, cuenta con un autobús escolar gratuito. Pero el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que gestiona este transporte, ya les ha avisado que el servicio finaliza el 7 de mayo porque el contrato finaliza y no encuentran otra compañía que lo asuma. “Llevar y recoger al niño cada día nos supondrá modificar o reducir las jornadas laborales, porque está a 15 kilómetros y con un trayecto con mucho tráfico a esa hora”, lamenta la madre.

En esta situación están 12 familias con niños con discapacidad auditiva de Montcada, Ripollet, Rubí i Sant Cugat, ya que estos servicios tan específicos se acostumbran a concentrar en pocos centros. Hace un mes recibían el aviso del Consell Comarcal de que el 7 de mayo finalizaría el transporte escolar y, a cambio, se les ofrece una compensación económica. “De media, nos ofrecen unos seis euros diarios, solo por kilometraje, pero hemos calculado una pérdida adquisitiva de entre 70 y 90 euros, contando las reducciones de jornada o ausencias del trabajo de los padres”, lamenta Celda y recuerda que estas familias ya sufren una carga económica más alta por las terapias y visitas médicos que requieren sus hijos. Esta madre concluye que con la pérdida del transporte “se están vulnerando el derecho de estos alumnos, que la Administración debe garantizar”.

El Departamento de Educación defiende que la licitación ha quedado desierta tres veces y que se habían realizado varias prórrogas forzosas, incluyendo un aumento del 58% del precio. El Departamento asegura que no se pueden realizar más prórrogas y, por eso, el servicio finaliza el 7 de mayo y no a finales de curso. De cara al próximo curso, Educación asegura que se abrirán nuevos SIAL en el Vallés, pero no concreta ni cuántos ni su ubicación.

La escuela de Bellaterra también ha sido protagonista este curso por la pérdida de otro transporte escolar, en este caso, el no obligatorio (en que el alumno se traslada a una escuela ubicada en su mismo municipio). Desde septiembre, muchas familias se han quedado sin este servicio, después de que el Departamento de Educación empezara a eliminarlo en aquellos municipios de más de 50.000 habitantes -como es el caso de Cerdanyola del Vallès- que, según la normativa, tienen la obligación de garantizar el transporte público de viajeros.