Protestas entre los sanitarios del ICS tras la supresión de un complemento para tutores en Cataluña

Nuevo choque entre parte del colectivo sanitario catalán y los responsables del sector, esta vez por la decisión del Institut Català de la Salut (ICS) de cancelar el complemento de colaboración docente en la Atención Primaria. La retribución, de unos 300 euros brutos mensuales, estaba dirigida a aquellos profesionales que, sin ser tutores específicamente, asumían esporádicamente a residentes en rotación en las consultas. Pero tras la decisión del órgano público de suspender desde enero esta retribución por falta de un marco jurídico, el personal sanitario rechaza asumir a los futuros médicos y enfermeras. Más de un centenar de profesionales han protestado este jueves por la mañana en el interior de la sede del ICS en Barcelona para reclamar la recuperación del complemento y para alertar de que la actual situación llevará los residentes a “no poder cumplir con el plan docente de la residencia”.

El complemento de formación se retribuye desde hace “más de 10 años”, aseguran las entidades sanitarias; y se mantuvo tras el pacto del III Acuerdo para las mejoras salariales del personal del ICS alcanzado a finales de 2023. Pero a principios de 2026, el ICS lo suprimió. “Este complemento no existe en los acuerdos vigentes laborales ni en el modelo retributivo actual”, sostienen los portavoces del órgano, en respuesta a las petición de EL PAÍS. El ICS defiende que quiere mantener el diálogo con el conjunto del sector para hacer encajar la función del colaborador docente al marco actual y propone que compute en el desarrollo interno profesional o en los sistemas de Dirección Por Objetivos (DPO, como se conocen a las variables económicas por objetivos). Una pequeña representación de se ha reunido ya este jueves con responsables del ICS para intentar desbloquear la situación y se han dado dos semanas para evaluar los avances.

Los profesionales y residentes, este jueves.

Según los primeros cálculos, cerca de unos 500 sanitarios recibían el complemento de colaboración, que afecta a profesionales que supervisan a residentes de medicina familiar y comunitaria (MIR) y de enfermería (IIR) en distintos dispositivos de atención primaria, como los centros de atención primaria (CAP), los centros de atención a la salud sexual y reproductiva (ASSIR), los centros rurales o las guardias en los Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP).

“La tutela de residentes es una actividad voluntaria que implica una responsabilidad añadida a la asistencia diaria”, subraya La Capçalera, organización que agrupa a personal de la salud de Cataluña, presente en la concentración. “Esta tarea implica supervisión clínica, responsabilidad formativa, evaluación competencial y un sobreesfuerzo añadido a una actividad asistencial ya altamente exigente y sobrecargada”, insiste a través de un comunicado.

El conflicto pone ahora en cuestión el circuito de formación sanitaria, basado principalmente en la rotación por las diferentes especialidades. “Si no se puede garantizar la formación obligatoria, se pone en riesgo su acreditación y, consecuentemente, la capacidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales de medicina y enfermería familiar y comunitaria”, avisa La Capçalera, que acusa a los responsables sanitarios de realizar “recortes encubiertos”. El ICS rechaza las denuncias.

Después de dos huelgas médicas (diciembre de 2025 y febrero de 2026) en todo el país por la reclamación de un estatuto marco propio, carpeta que depende del Ministerio de Sanidad; las nuevas reivindicaciones ilustran el malestar crónico de los profesionales en un contexto de listas de espera inacabables y mayor esperanza de vida. .