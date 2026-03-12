La líder de Podem Catalunya, María Pozuelo, denuncia amenazas neonazis y “vandalización” de su vehículo
Hace unos días Irene Montero también alertó de amenazas de muerte recibidas por grupos ultra
La coordinadora general de Podem Catalunya, María Pozuelo, ha denunciado este jueves que ha recibido “amenazas de un grupo neonazi” y ha visto “vandalizado” su vehículo en la puerta de su domicilio. Así lo ha explicado Podem Catalunya en un comunicado, días después de que la eurodiputada de Podemos Irene Montero denunciara ante la Policía Nacional amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI.
“Desde Podem Catalunya, queremos denunciar públicamente las amenazas recibidas ayer por la red terrorista neonazi Orden de los Nueve Ángulos, vinculada con la red neonazi 764, que recientemente ha amenazado de muerte a nuestra eurodiputada Irene Montero”, señala el comunicado. En sus amenazas, explica Podem, las organizaciones “avisan de que están organizando ataques coordinados contra nuestras sedes, que serán voladas a pedazos”.
“La violencia de la extrema derecha es cada vez mayor, pero no conseguirán que dejemos de ocupar el espacio político y público que nos corresponde”, ha remarcado la líder de Podem Catalunya.
María Pozuelo ha indicado que, en julio del 2025, ya recibió otro “ataque vandálico” en su vehículo, “con consignas claramente identificables como propias de la extrema derecha”. “Son un nuevo episodio de violencia intimidatoria, por haberse perpetrado en la misma puerta de mi domicilio, donde resido con mis hijos menores de edad, pero no nos harán dar un paso atrás”, ha recalcado.
Los hechos fueron denunciados en las dependencias de los Mossos d’Esquadra ayer miércoles, para que sean investigados y se tomen las medidas de seguridad y protección oportunas, subraya Podem.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.