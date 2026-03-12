La Generalitat retoma la prolongación del tranvía en las Tres Chimeneas, entre Sant Adrià y Badalona

La Generalitat retoma el proyecto previsto desde 2021 para alargar el tranvía entre Sant Adrià del Besòs y Badalona, en el futuro barrio de las Tres Chimeneas y el polo del audiovisual Catalunya Media City, pegado a Barcelona (entre Sant Adrià del Besòs y Badalona). La prolongación, de 1,4 kilómetros, tendrá dos paradas (una la altura de las chimeneas y otra el puerto de Badalona) y discurrirá en paralelo a las vías del tren, por la calle de Eduard Maristany. La ATM ya ha aprobado el estudio informativo y la idea es que las nuevas estaciones estén activas en 2033. La concreción de la prolongación del tranvía ha sido una de las novedades que se han dado a conocer en la tercera reunión de la comisión de seguimiento, en la que participan el Govern, los Ayuntamientos implicados, el Consorcio del Besòs y otros agentes, como el parque audiovisual de Terrassa o los despachos de arquitectos implicados en el diseño del futuro ámbito.

En palabras del Govern, la urbanización del ámbito “toma velocidad de crucero”. Avanza la redacción del diseño de las nuevas calles del nuevo barrio y las pasarelas que conectarán la zona con el lado montaña de las vías del tren, de las que se han visto las primeras imágenes virtuales. Y está también en marcha el proyecto ejecutivo (el de las obras) del futuro parque.

Imágenes virtuales de cómo serán las calles barrio del entorno de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) UTE Batlle i Roig Arquitectura SLP  SBS Simon i Blanco

En una comparecencia posterior a la reunión, el consejero Albert Dalmau se ha referido al Cataluña Media City como un “proyecto que quiere consolidar el país como el principal hub audiovisual del sur de Europa” y ha confiado que “la industria crezca y florezca en Cataluña”, para lo que el Gobierno catalán está hablando con empresas locales e internacionales del sector. Sobre la sala de turbinas, mantiene el año 2028 como año que estará en funcionamiento, un equipamiento que espera tener 2.500 estudiantes formándose en el sector audiovisual en estudios de formación profesional y universiarios.

Tras la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) de las Tres Chimeneas en 2023, un ámbito de 32 hectáreas en primera línea de mar y con el potentísimo atractivo de las chimeneas y la sala de turbinas, desde 2024 el plan lo capitanea el departamento de Presidencia, que entiende el Catalunya Media City como un proyecto “estratégico” y el de más relevancia para Cataluña tras los Juegos Olímpicos de 1992.

La reparcelación, clave

En paralelo a los trabajos de urbanización (las calles y el parque), hay otra carpeta que es la madre del cordero: el proyecto de reparcelación de los terrenos donde se construirán las 1.700 viviendas y actividad económica. Se trata de que los propietarios del suelo (las administraciones y Front Marítim, la sociedad compartida por Endesa y Metrovacesa, propietarios de la mayoría del terreno) se repartan qué piezas se quedan y es el gran paso previo a la construcción del nuevo barrio.

La previsión del Consorcio del Besòs que es la administración actuante en este planeamiento, es que la reparcelación esté lista a finales de este año. Sobre los trabajos de urbanización de viales y parque, se realizará en seis fases, de manera que las obras arranquen en 2028. El mismo año en el que, si todo va bien (y en parte depende de la reubicación de la subestación eléctrica) podrían comenzar a levantarse las primeras viviendas.

Distribución de la vialidad en el futuro barrio de las Tres Chimeneas

De la nueva vialidad se encargará el despacho de arquitectura Batlle i Roig, experto entre otras cuestiones en espacio público y paisajismo. El arquitecto Enric Batlle, ha explicado que las calles del futuro sector serán “viales muy pacificados y con mucha vegetación, para que enlace con el parque”. Y la principal característica es que estarán “muy preparadas para absorber agua, con sistemas de drenaje preparados para que, en caso de avenidas, puedan recogerla”, en una zona que está en parte en zona inundable, tanto por la proximidad con la desembocadura del río Besòs como con el litoral. “Ya no vale esto de que el agua de lluvia se vaya por una rejilla metálica y nos olvidamos”, defiende Batlle, que apuesta por “hacer pequeños ríos” y que este proceso de recogida de agua sea visible.

Respecto a la movilidad entre mar y montaña, por encima de las vías del tren se construirán dos pasarelas (en la avenida de la Platja y la de Ramon Viñas, entre las que se ubica el futuro campus de la empresa Inditex), que Batlle ha querido precisar que no serán los clásicos puentes, sino espacios con mucha vegetación. Las dos pasarelas serán para bicicletas, peatones y vehículos de servicio. El tráfico privado deberá circular por la avenida de Maresme, cuyo paso será soterrado.

Recreación virtual de la ampliación de los platós de Terrassa UTE CAMPS FELIP ARQUITECTURIA SLP I JOSEP FERRANDO BRAMONA

En la comisión de seguimiento de este jueves también se ha acordado la ampliación de los platós del Parque Audiovisual de Terrassa, la segunda pata del Catalunya Media City. La unión de empresas que ha ganado el concurso de los proyectos ya está redactando el anteproyecto, el proyecto básico y el ejecutivo para construir dos nuevos superplatós de 2.200 y 1.000 metros cuadrados. La inversión prevista es de 13 millones de euros de los que 10 los aportará el Govern.