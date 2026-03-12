El tráfico ferroviario entre el puerto de Barcelona y Francia queda interrumpido durante siete semanas

El transporte ferroviario de mercancías vuelve a pagar los platos rotos de la pésima situación de la infraestructura catalana. Un nuevo incidente en el túnel de Rubí (Barcelona) cerrará y aislará por completo, y durante siete semanas, la conexión entre Francia y el puerto de Barcelona provocando un nuevo perjucicio económico a las empresas del sector.

El puerto tardó semanas en recuperar la normalidad en el transporte de mercancías tras el accidente de Gelida el 20 de enero. Aquellos días se hicieron evidentes las precarias infraestructuras y, otras incidencias a parte, se llegó a cerrar 15 días el túnel ferroviario de Rubí, de 130 metros. La infraestructura presentaba grietas, filtraciones, así que circular por dentro del túnel era, en definitiva, peligroso.

Durante esos 15 días se realizaron obras de urgencia y se prohibió la circulación. La consecuencia fue una acumulación de trenes -sin precedentes- en la Llagosta (Barcelona), ya que no podían circular dirección al Puerto de Barcelona. No fue la única zona afectada por acumulación de vagones, también se acumularon en el Puerto de Barcelona pero también en Perpiñán (Francia) creando un verdadero colapso y añadiendo perjuicios a los sectores económicos.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha realizado este jueves unas declaraciones en el Parlament anunciando una situación -todavía más pesimista- que la del pasado enero. “Como ustedes saben se están haciendo obras en el túnel de Rubí, que es un paso de mercancías muy importante. Se estaba adecuando la estabilización del túnel cuando se ha comprobado que la lectura de unos indicadores nos recomendaban que se parara la circulación, se adelantarán las obras pendientes y se finalice la intervención en el túnel. Un proceso que durará un máximo de siete semanas”, ha adelantado Paneque. Durante este plazo la circulación quedará totalmente parada en este tramo y las alternativas de los transportes ferroviarios de mercancías son muy limitadas. “Los planes de contingencia que tenemos son, por un lado, las mercancías que entren por el sur deberán hacerlo por Lleida pero las mercancías que entren por el norte llegarán a Llagostera y, a partir de allí, se realizará el transporte con camiones”, ha lamentado la consejera de Territori.

La noticia supone un verdadero caos y, como en la anterior ocasión, supone que la mayoría de trenes de mercancías no podrán ni salir hacia Francia ni moverse más allá de la Llagosta debido a los trabajos que se realizan en un túnel de la R8 a su paso por Rubí.

Esta incidencia se suma a las habituales en la red. De hecho, el miércoles solo duró ocho horas la circulación de trenes en la línea R3 de Rodalies,cortada desde el pasado 20 de enero por razones de seguridad y reabierta parcialmente el miércoles por la mañana. El tránsito ferroviario quedó interrumpido en la R3 (la que une L’Hospitalet de Llobregat con Puigcerdà y La Tor de Querol, pasando por Barcelona, Vic o Ripoll) por la tarde entre las estaciones de Sant Martí de Centelles y Figaró (Barcelona) por la presencia de un objeto de grandes dimensiones en la zona de vías, según informó Adif.