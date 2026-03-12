El Parlament rechaza prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos
PP, Vox y Aliança catalana se quedan solos intentando eliminar de las calles esta vestimenta
El Parlament de Cataluña ha rechazado, este jueves, una moción del PP que pedía prohibir el uso del burka, el niqab o “cualquier otra indumentaria islámica que oculte totalmente el rostro” en la calle y edificios públicos.
La moción, transaccionada con Vox, ha sido rechazada con los votos en contra de todos los grupos parlamentarios, excepto Aliança Catalana, que ha votado a favor.
El texto pedía prohibir “por motivos de seguridad, identificación personal, dignidad de la mujer y convivencia” el uso de estas prendas.
Asimismo, argumentaba que son “contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres”.
Tampoco ha prosperado otro punto de la moción que pedía al Gobierno “abandonar cualquier tipo de proceso de regularización masiva y generalizada de inmigrantes irregulares”, que en este caso ha recibido el apoyo de Junts, mientras el PSC, ERC, Comuns y la CUP han votado en contra.
