Los juzgados de Rubí cierran tres días por una fuga de agua
La presidenta del tribunal certifica “una fuga de agua de grandes magnitudes” que pone en riesgo la seguridad de los empleados
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha visto obligada a cerrar durante tres días, entre este miércoles y el viernes, la principal sede de los juzgados de Rubí (Barcelona), después de una importante fuga de agua causada por la ruptura de una tubería. La presidenta del tribunal de instancia de Rubí considera que la fuga afecta “gravemente” el servicio y ha emplazado a buena parte de los trabajadores al teletrabajo, siempre y cuando puedan. Las vistas han quedado suspendidas y parte de la actividad judicial se ha trasladado asimismo a otras instalaciones judiciales de la ciudad vallesana, ubicados en la carretera de Sant Cugat.
El acuerdo de cierre se ha acordado tras “una fuga de agua de grandes magnitudes” que “impide el correcto funcionamiento de las actividades judiciales en tanto es cuanto la seguridad de las personas se podría ver gravemente afectada”. El agua se ha detectado en el segundo piso, pero se ha escampado por otras plantas de los juzgados, afectando a techo, plazas y sistemas informáticos.
Los técnicos ven imposible solventar el problema en un día, por lo que se ha decretado el cierre de las instalaciones al menos hasta el viernes. Los empleados, atendiendo a las instrucciones de los letrados de la Administración de justicia, deberán cubrir sus servicios de forma telemática. En las instalaciones de la carretera de Sant Cugat se ha instalado el servicio común general, de forma que se puedan seguir registrando documentos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.