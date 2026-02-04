Los juzgados de Rubí cierran tres días por una fuga de agua

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha visto obligada a cerrar durante tres días, entre este miércoles y el viernes, la principal sede de los juzgados de Rubí (Barcelona), después de una importante fuga de agua causada por la ruptura de una tubería. La presidenta del tribunal de instancia de Rubí considera que la fuga afecta “gravemente” el servicio y ha emplazado a buena parte de los trabajadores al teletrabajo, siempre y cuando puedan. Las vistas han quedado suspendidas y parte de la actividad judicial se ha trasladado asimismo a otras instalaciones judiciales de la ciudad vallesana, ubicados en la carretera de Sant Cugat.

El acuerdo de cierre se ha acordado tras “una fuga de agua de grandes magnitudes” que “impide el correcto funcionamiento de las actividades judiciales en tanto es cuanto la seguridad de las personas se podría ver gravemente afectada”. El agua se ha detectado en el segundo piso, pero se ha escampado por otras plantas de los juzgados, afectando a techo, plazas y sistemas informáticos.

Los técnicos ven imposible solventar el problema en un día, por lo que se ha decretado el cierre de las instalaciones al menos hasta el viernes. Los empleados, atendiendo a las instrucciones de los letrados de la Administración de justicia, deberán cubrir sus servicios de forma telemática. En las instalaciones de la carretera de Sant Cugat se ha instalado el servicio común general, de forma que se puedan seguir registrando documentos.