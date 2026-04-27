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Andalucía
RTVA

Los trabajadores de la RTVA convocan tres jornadas de huelga durante la campaña electoral

El comité de la radio y televisión pública andaluza reclama mejoras y rechaza “el uso partidario que la dirección hace de los servicios informativos”

Instalaciones de la RTVA.RTVA (RTVA)
Raúl Limón
Raúl Limón
Sevilla -
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El comité intercentros de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha decidido este lunes “por unanimidad”, según ha informado en un comunicado, convocar tres jornadas de huelga parcial de dos horas por la mañana y otras tantas por las tardes los días 7, 12 y 14 de mayo. Los paros se han programado para demandar un plan de empleo, el aumento de la producción propia y la recuperación de la negociación colectiva, así como, según el máximo órgano de representación de los trabajadores de la empresa pública y sus filiales, para “rechazar el uso partidario que la dirección de la RTVA hace de los servicios informativos”.

Las tres jornadas de huelga en la RTVA se han convocado entre las 12:00 y las 14:00 horas y entre las 18:00 y las 20:00 horas el primer jueves de mayo. Los siguientes paros están anunciados para el 12 y el 14 de mayo: entre las 8:00 y las 10:00 horas ambos días y entre las 15:00 y las 17:00 horas el martes, y de 18:00 a 20:00 horas el jueves siguiente.

Tanto los paros como otras acciones de protesta del comité de la RTVA, según ha anunciado, pretenden poner de manifiesto lo que consideran el uso “partidario” de los servicios informativos, que “cercena”, siempre según el comunicado de los representantes sindicales, “la independencia de la plantilla y el principio de pluralidad y representatividad al que obliga la Ley 18/2007 de la RTVA”.

Además, la protesta persigue un plan de empleo que cumpla con el décimo convenio colectivo, acabar con la temporalidad, cubrir las vacantes en centros territoriales y de producción, así como facilitar el acceso a jubilaciones parciales.

En relación con la producción propia, los sindicatos reclaman la creación de una mesa que estudie y planifique los recursos necesarios para rescatar programas que actualmente asumen empresas ajenas a la RTVA y que promueva “inversiones tecnológicas destinadas a recuperar capacidad productiva con medios propios”. También reclama el comité un nuevo impulso a la negociación colectiva, especialmente en aspectos relacionados con la salud laboral, la igualdad y la formación.

Aunque los paros se han convocado en plena campaña electoral, que arrancará el 1 de mayo a medianoche, los días de huelga son previos o posteriores al debate de los portavoces de los cinco partidos con representación parlamentaria, previsto para el 11 de mayo.

Una semana antes, el presidente y líder del PP, Juan Manuel Moreno; María Jesús Montero (PSOE); Manuel Gavira (Vox); Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), participarán en el primer debate de la campaña, pero será en la Radio Televisión Española (RTVE).

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