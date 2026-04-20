Vox y PP trasladan a Jaén la “prioridad nacional” en las ayudas sociales frente a los migrantes

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en el centro y en primer plano, con parte de su equipo junto al Ayuntamiento de la ciudad, en una imagen de archivo.

Vox, con la complicidad del PP, ha trasladado al Pleno del Ayuntamiento de Jaén (donde gobierna el PSOE en coalición con los provincialistas de Jaén Merece Más) la “prioridad nacional” en la concesión de ayudas y prestaciones sociales, en detrimento de la población migrante, tal y como ambas formaciones han impuesto para sellar su acuerdo de gobierno en Extremadura. Los dos grupos han votado en contra de una moción socialista para reforzar los servicios sociales comunitarios, y, con anterioridad, han sacado adelante otra moción presentada por el grupo de ultraderecha para la elaboración de una ordenanza sobre convivencia y seguridad ciudadana. El alcalde jiennense, el socialista Julio Millán, los ha acusado de propagar la “xenofobia” al justificar la petición con una serie de supuestos hechos delictivos que no llegaron a producirse.

La enmienda de Vox a la moción presentada por el PSOE establece que en la concesión de ayudas sociales financiadas con fondos de la Junta de Andalucía “se establecerá un criterio de prioridad a favor de las personas que acredite su nacimiento en Andalucía o cualquier otra región de España, o una residencia continuada y legal durante un periodo mínimo de cinco años, atendiendo en su caso especialmente su grado de arraigo y contribución al sistema”.

“El sistema de servicios sociales es universal, están ustedes haciendo un discurso xenófobo”, ha enfatizado la concejala de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, para reprochar que Vox, al igual que el PP, votasen contra la propuesta de reforzar los servicios sociales comunitarios.

La complicidad de PP y Vox en el Pleno jiennense se ha puesto de manifiesto también en la moción presentada por el grupo de extrema derecha para la elaboración de una ordenanza municipal para la convivencia y la seguridad ciudadana. En el texto de la moción aludían a la “lamentable y cruda realidad” de inseguridad ciudadana, pero introduciendo bulos sobre supuestos hechos delictivos que no han llegado a producirse, como el intento de rapto de una menor por un individuo magrebí o “las riñas entre ciudadanos extranjeros ebrios”.

Además, el partido de extrema derecha ha aprovechado para cargar contra el proceso de regularización de migrantes, asegurando que “el origen principal” de la delincuencia “tiene causas nacionales, por el inexistente control de fronteras, dejación de funciones gubernativas en la aplicación de la normativa de extranjería o políticas de efecto llamada”.

Vox ha justificado la moción, que ha sido respaldada por el PP, en la petición que les habría llegado desde el movimiento vecinal, especialmente entre la Asociación Centro de la capital, que la ha defendido en el Pleno. Finalmente, la moción ha salido adelante gracias a la abstención de los dos grupos del gobierno municipal, PSOE y Jaén Merece Más.

El alcalde, Julio Millán, ha razonado que la abstención de su grupo ha tenido que ver por “respeto al movimiento vecinal”, aunque no ha dudado en calificar de “racista y xenófoba” la moción presentada por Vox y respaldada por el PP.

En el Pleno se ha puesto de manifiesto un cierto distanciamiento entre los dos socios de gobierno, probablemente por la precampaña electoral que se vive en Andalucía. Un escenario que ha impedido que el alcalde socialista pudiera sacar adelante su proposición a favor de la paz y del derecho internacional. La propuesta no ha sido aprobada por la abstención de Jaén Merece Más, que ha exigido, sin éxito, condicionar el rechazo a todos los conflictos armados a la aprobación de ayudas específicas para paliar la escalada de subida de precios en la provincia de Jaén.