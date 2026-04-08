El Ayuntamiento de Sevilla retoma la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos

El Ayuntamiento de Sevilla ha retomado el proceso de privatización del servicio de limpieza de colegios públicos que tuvo que paralizar debido a la presentación de sendos recursos por parte de las dos principales patronales de las empresas del sector, según han confirmado a este diario fuentes municipales. El Tribunal de Recursos Contractuales ha rechazado este mismo miércoles las alegaciones presentadas por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), contra los pliegos de la licitación que entendían que el precio ofertado, 25 millones, era insuficiente.

El Tribunal, señalan las mismas fuentes, “ha confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato”. Desde el Gobierno municipal se destaca que esta resolución “confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio”, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial.

El Ayuntamiento hispalense se vio obligado a suspender el proceso de privatización del servicio municipal de limpieza de los colegios públicos aprobado de manera extraordinaria el pasado 4 de marzo este lunes, después de que las asociaciones de empresas solicitaran como medida cautelar la suspensión de la licitación. El consistorio enmarcó esta paralización “dentro del normal desarrollo de este tipo de procedimientos de contratación pública”.

Este ha sido el último escollo de un procedimiento que se inició en enero, cuando el Ayuntamiento confirmó su intención del privatizar la limpieza de los colegios públicos para terminar con los problemas en ese sector. La decisión soliviantó a las limpiadoras y los sindicatos que advirtieron del riesgo de que se perdieran los puestos de trabajo de los peones municipales en situación de interinidad. Tras acampadas en el centro de la ciudad y un encierro en dependencias consistoriales, el alcalde firmó el Viernes de Dolores un acuerdo con los representantes de los trabajadores por el que se comprometía a garantizar el mantenimiento de todos los empleados locales de ese servicio.