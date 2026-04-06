El Ayuntamiento de Sevilla paraliza la privatización de la limpieza de los colegios tras ser recurrida por las patronales del sector

Parecía que el Ayuntamiento de Sevilla había conseguido encauzar su empeño por privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos cuando el Viernes de Dolores firmó un acuerdo con los sindicatos por el que se comprometía a garantizar el empleo de los 481 peones municipales, cuya continuidad estaba en riesgo con la externalización. Pero la calma solo se ha extendido durante la Semana Santa. El consistorio se ha visto obligado a paralizar el procedimiento debido a la interposición de sendos recursos por parte de las principales patronales del sector de la limpieza en España, la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) y las Asociaciones Federadas de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin), contra los pliegos de la licitación por entender que el precio ofertado, 25 millones de euros, es insuficiente.

“El estudio de costes no es suficiente para cubrir los costes de personal, que suelen representar el 85 o el 90% del total, creemos que el precio ofertado está por debajo de lo asumible y por eso impugnamos los pliegos”, explica a este diario Juan Beltrán, presidente de Aspel. Desde el Ayuntamiento enmarcan está paralización del proceso de privatización “dentro del normal desarrollo de este tipo de procedimientos de contratación pública”. “Ambos recursos se centran en aspectos relativos a la solvencia, elemento esencial en este tipo de licitaciones, al incidir directamente en la capacidad de los licitadores para ejecutar el contrato en condiciones adecuadas”, señalan las fuentes municipales consultadas.

El Ayuntamiento anunció el pasado mes de enero que iba a externalizar el servicio de limpieza de los colegios públicos al considerar que era le mejor solución para resolver el problema de suciedad y falta de personal -fundamentalmente por bajas que no se cubrían- en los centros educativos de infantil y primaria. La medida provocó un profundo malestar entre las limpiadoras y los sindicatos que además de defender que la gestión no pasara a depender de una empresa, advertían contra la continuidad de los puestos interinos. La oposición de las empleadas municipales y los representantes de los trabajadores llegó hasta el punto de acampar en el centro de la capital andaluza para llamar la atención a la ciudadanía sobre su precario futuro y a un encierro de los sindicalistas en las dependencias municipales cuando el consistorio aprobó de manera extraordinaria los pliegos de la licitación.

El viernes 27 de marzo, y para evitar movilizaciones en plena Semana Santa, el alcalde, el popular José Luis Sanz, sellaba la paz con los sindicatos garantizando el mantenimiento de todos los empleos municipales y comprometiéndose a no acometer nuevas privatizaciones de servicios locales. La paralización de la licitación no afecta a este pacto, tal y como asegura a este diario Rafel Román, secretario de la sección sindical de Csif en el Ayuntamiento de Sevilla. “El recurso que han interpuesto las empresas de limpieza no afecta en absoluto porque el acuerdo de lo que habla es de nivel de empleo y de garantizar la ocupación y que, en el caso de que no hubiera dotación en los colegios el personal se reubicaría en otros edificios municipales para que no hubiera pérdida de plantilla”, indica Román.

Desde Aspel, su presidente precisa que anualmente suelen interponer entre 50 y 60 recursos sobre licitaciones relacionadas con la limpieza cuyos pliegos consideran que pueden ser problemáticos para las empresas. Se presentan por la vía administrativa y, en el caso de no prosperar, algo que suele suceder en el 40% de los casos, se acude a la vía judicial. En este caso las alegaciones se expusieron ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento. Además del precio, otra de las razones para la impugnación se centra en las cláusulas sobre el absentismo “que en el sector de la limpieza es mucho mayor, de un 13%, mientras que la media está en el 7%”, indica Beltrán.

“La suspensión tiene por objeto permitir a la Secretaría General el análisis y resolución de los recursos, garantizando así la adecuada tramitación del procedimiento y el pleno respeto a los principios de legalidad, transparencia y concurrencia”, señalan las fuentes municipales consultadas que señalan que a la hora de adoptar esta decisión “para preservar los derechos d ellos posibles licitadores” ya que el plazo de presentación de ofertas se encontraba próximo a su finalización. “Una vez se produzca su contestación, se procederá a la reanudación del procedimiento de licitación en los términos que resulten procedentes”, precisan desde el consistorio. La dilación, de acuerdo con la experiencia del presidente de una de las patronales del sector, no suele demorarse mas de un mes.