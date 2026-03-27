El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos firman el acuerdo que pone fin al conflicto tras la privatización del servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos han puesto fin este viernes al conflicto por la privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos después de tres meses de enfrentamiento ante la previsión de que la medida fuera a provocar el despido de unos 300 trabajadores municipales sin plaza fija. El alcalde, el popular José Luis Sanz, y el Comité de Empresas del consistorio hispalense han cerrado un acuerdo en el que llevan trabajando tres semanas y que garantiza la continuidad de los puestos de 481 peones de limpieza.

Además de prevenir despidos, se pone solución a otro de los principales problemas: las plazas vacantes. El Ayuntamiento se compromete a cubrir “las plazas vacantes resultantes de promociones internas de forma interina en al menos un 70% de forma inmediata”, aliviando así la saturación de las limpiadoras por falta de personal, así como “la agilización en el menor plazo posible de la cobertura de las situaciones de incapacidad temporal de larga duración con el fin de reducir las sobrecargas de trabajo”. El acuerdo detalla de esta forma el deber de sustituir de forma inmediata las bajas temporales que hasta ahora apenas se cubrían provocando un exceso de trabajo a las limpiadoras en activo.

Otro de los temores de los trabajadores era perder el sistema de contratación público de oposiciones que muchos, aunque sin plaza fija, ya habían aprobado. En respuesta a esta reclamación, el acuerdo establece que se convocarán las plazas vacantes anualmente a través de la oferta de trabajo público. Los sindicatos han arrancado también al Ayuntamiento la promesa de “no privatizar ni externalizar ningún otro servicio municipal” y de realizar “un estudio para la remunicipalización de la limpieza que se está produciendo en algunas áreas del ayuntamiento”.

La incertidumbre de las limpiadoras tras la decisión unilateral del consistorio de externalizar el servicio de limpieza dio lugar a un fuerte movimiento de protesta con medidas como una acampada en el centro de la capital sevillana y hasta un encierro en el Ayuntamiento por parte de los representantes sindicales que evidenció el grado de desesperación de los trabajadores.

“Hay satisfacción porque se garantiza el nivel de empleo, pero seguiremos expectantes para exigir que se sigan cumpliendo las pautas de este acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla”, declara Rafael Román, el secretario general de CSIF del consistorio. El regidor también se ha mostrado satisfecho: “Creo que es un acuerdo importante que contenta a todas las partes”.

Mariló Moreno, limpiadora sin plaza fija y única sustentadora de su hogar, sin embargo, recela: “Vivo en una incertidumbre que me muero”. La disidencia del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) en los últimos momentos de las negociaciones ha sembrado la duda en ella y otros trabajadores que están cansados tras meses de lucha. Los otros sindicatos les han asegurado que el acuerdo se cumplirá y les llamarán por orden de bolsa. Moreno está en el puesto 160: “Me han dicho que cuando salga la promoción interna, rápidamente me van a llamar”. Hay otras compañeras reticentes, aunque el sentimiento general es de triunfo.