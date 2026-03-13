La “carrera de obstáculos” para llegar a clase en la Universidad de Cádiz: 35 kilómetros en dos horas

“Estudiar no debería ser una carrera de obstáculos”. Así define Zusel Pimienta su día a día para ir a la universidad. Ella es una estudiante de 55 años de tercero de Psicología en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz (UCA), madre de un bebé de seis meses y de un adolescente de 12 años, que todas las mañanas vive una odisea para acudir a clase y una yincana para regresar a su casa. “Conciliar la maternidad con la formación universitaria ya supone un esfuerzo considerable, pero cuando a esa realidad se suma una red de transporte limitada, el desafío se multiplica”, precisa. El transporte público del Consorcio de la Bahía de Cádiz es el principal dolor de cabeza del alumnado del Campus de Puerto Real, algunos destinos no tienen rutas por la tarde, en otros ni siquiera hay trayectos directos… Carencias que obligan a los universitarios a buscar otras vías de transporte, pasando largas horas de espera o, directamente, a tener que alquilar habitaciones para dormir a media hora de donde residen.

Para recorrer los 31 kilómetros que separan Chiclana del campus al que acude Zusel solo hay disponibles tres autobuses de ida (7.40, 8.40 y 13.55) y dos de vuelta (13.10 y 14.30). El último que sale de Puerto Real le supone “renunciar a tutorías, actividades académicas o estudio en biblioteca, porque no hay transporte de regreso”. Se ve obligada a organizar su vida y su familia “en función de un único autobús disponible”. La situación tampoco mejora para hacer el trayecto contrario. La falta de frecuencias le obliga a buscar rutas alternativas y a realizar transbordos, cogiendo un bus que la deje en Cádiz para, allí, subirse a otro que la lleve al campus, con “las implicaciones de tiempo y espera que eso conlleva”, además de una “planificación milimétrica”. Lo que se tardaría en recorrer media hora en coche, a Zusel le supone estar una hora y cuarto en carretera.

Las rutas hacia el campus están operadas por Damas (Sierra de Cádiz y Costa Noroeste) y Comes (Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar) y las gestiona el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, dependiente de la Junta de Andalucía. Fuentes de la Consejería de Fomento aseguran sobre las frecuencias que el “Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz no ha recibido quejas en ese sentido”. Y explican que “la operativa en cada curso académico con el Campus de Puerto Real se pacta y dimensiona cada año manteniendo un contacto permanente y reuniones de trabajo periódicas con la UCA, que traslada junto con la Delegación de Alumnos, las necesidades detectadas y se hace balance permanente de su funcionamiento”. Este diario no ha recibido respuesta por parte de la universidad a las preguntas planteadas sobre este problema.

Pese a estos protocolos, los estudiantes consultados aseguran que han presentado quejas ante el Consorcio en las que reiteran los numerosos fallos y problemas de este servicio que califican de “ineficiente” y “de risa”. El Consorcio anunció que a partir de 2 de marzo se incrementarían dos nuevos servicios que conectarían el campus con Chiclana, pero los horarios tampoco satisfacen las necesidades de los alumnos. El último sale a las 18.00, dejando varados a los que salen a las 19.10, 20.30 y 21.00, como advierte Zusel: “No se trata de una reivindicación individual, sino colectiva”.

Los campus de la UCA están situados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Puerto Real. Es este último el que da más dolores de cabeza a los estudiantes de los municipios del oeste de la provincia por los problemas de comunicación. Este centro universitario, además, está lejos del casco urbano, en plena reserva natural de la Algaida, lo que aboca a quienes llegan a la ciudad en transporte público a tener que coger otro autobús para llegar hasta allí. El municipio peor comunicado, coinciden los estudiantes, es Medina-Sidonia, a 35 kilómetros, donde un viaje en coche de 30 minutos se transforma en una ruta de dos horas ante la necesidad de tener que coger entre dos y tres autocares. Este municipio no tiene ningún trayecto directo hasta el campus, lo que ha llevado a muchos alumnos de esa localidad a tener que alquilar habitaciones en Puerto Real para evitar perder cuatro horas todos los días en el trayecto de ida y vuelta.

Transbordos que se abonan doble

Zusel Pimienta, estudiante de Psicología de 55 años, esperando el autobús en la Universidad de Cádiz. FOTO: FERNANDO RUSSO Fernando Ruso

La situación tampoco mejora para los alumnos de Rota, a 40 kilómetros del Puerto Real, como Marina Castellano, alumna de Psicología Su primera clase empieza a las 8.30 de la mañana, pero “la única línea directa hacia el campus sale a las 8.15”, indica. “Me tengo que levantar a las seis de la mañana, para coger un autobús a las siete, bajarme en El Puerto de Santa María [que colinda con Puerto Real] a las 7.20 y, allí, esperar 10 o 15 minutos al autobús que nos lleva al campus”, relata. Como ella, un centenar de estudiantes roteños se ven afectados por la falta de frecuencias tanto en horario de mañana como durante la tarde, cuando tienen clase o prácticas. Es el caso de Jesús Ordiales, estudiante de Química. A él no le viene mal el autocar de las 8.15, que le evita hacer trasbordo, pero eso le fuerza a “echar toda la mañana en el campus sin hacer nada, porque no empiezo las clases hasta las 15.30”. Evitarlo supone coger el

Otro gran problema para los estudiantes que se ven obligados a hacer transbordos es que tienen que “pagar el doble para ir a la universidad”. En teoría, tomar dos autobuses del consorcio en un tiempo determinado está exento de pagar dos billetes completos si se hace uso de una misma tarjeta, pero Marina asegura que “en Rota es que eso no funciona”. Ella ha contactado en varias ocasiones con el Consorcio, pero aclara que “no han solucionado el problema”. El gasto extra alcanza los 60 euros de más por curso. Fuentes de la Junta aseguran que se puede transbordar “de manera gratuita si es dentro del ámbito del Consorcio”.

El del resto, menguan su oferta en este periodo universitario, obligando a los alumnos con exámenes fijados en la tarde a ir al campus hasta seis y ocho horas antes. Zusel puntualiza que es necesario “crear refuerzos específicos en épocas de exámenes”, en lugar de reducirlos.