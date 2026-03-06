El Ayuntamiento de Sevilla se reúne con los sindicatos tras su desencuentro por la privatización de la limpieza de colegios públicos

El Ayuntamiento de Sevilla y los sindicatos con representación municipal (CC OO, Csif, UGT y USO) han acercado posturas este viernes tras su desencuentro por la externalización del servicio de limpieza de los colegios públicos, que determinó a los representantes de los trabajadores a encerrarse en el consistorio el pasado miércoles en protesta por la, sostienen, falta de diálogo por parte del equipo de gobierno, a la hora de abordar esta controvertida privatización. De la reunión de esta mañana con el delegado de Recursos Humanos, Ignacio Flores, no se ha llegado a ninguna conclusión, a la espera de que sea el alcalde, el popular José Luis Sanz, quien los reciba, la semana que viene.

“Seguimos teniendo la mano tendida para mejorar entre todos los servicios públicos que los ciudadanos reciben de su ayuntamiento”, ha indicado Flores a la salida de la reunión, que fue determinante para que los representantes del comité de empresa decidieran en la tarde de ayer terminar con un encierro que apenas duró 24 horas. “Ha habido un acercamiento por parte del Gobierno local”, ha señalado, por su parte, Rafael Román, secretario de Csif del Ayuntamiento de Sevilla. Durante el encuentro, ambas partes han comentado las cuestiones que les preocupan sobre el plan de privatización. “No hay nada cerrado y nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta”, ha advertido Román.

El pliego de bases del contrato, denominado por el Ayuntamiento hispalense plan Colegios Limpios, que fue aprobado este miércoles en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno municipal, contempla una dotación, mínima, de un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde; además de maquinaria específica para determinadas tareas de limpieza o la modernización del sistema de registro de los servicios mediante una aplicación móvil.

El plan, que fue presentado en enero por el alcalde, ha contado con la oposición de las limpiadoras y los sindicatos desde el primer momento. El Comité de Empresa mantiene su “rechazo a la privatización del servicio, la defensa del empleo público y protección de los puestos de trabajo de las 300 familias afectadas”, insisten los sindicatos. La razón principal del rechazo subyace en los despidos que temen que se puedan producir y en las condiciones de trabajo, que difieren de las que los limpiadores en situación de interinidad aspiraban al opositar como trabajadores públicos. Los representantes sindicales valoran que “sus movilizaciones de la plantilla han provocado un cambio positivo en la actitud del equipo de gobierno, lo que abre la puerta a una negociación real que permita evitar la destrucción de empleo público”.

Con todo, los sindicatos no bajan la guardia. “Se mantiene el calendario de movilizaciones previsto”, advierte Jorge Menacho, secretario de CC OO, que incluye la continuación de la acampada en la Puerta de Jerez, en pleno centro de la capital andaluza, la huelga indefinida durante parte de abril, denominada “Primavera Caliente”, y concentraciones durante los plenos del Parlamento autonómico. Un calendario al que se ha sumado un “viaje al Congreso de los Diputados en Madrid”, indica Román.

A diferencia de otros encuentros previos, “las partes han estado sentadas hasta el final”, ha reconocido el representante de Csif. Por parte del Ayuntamiento, Flores también ha señalado que “ha sido una reunión larga y cordial”. La próxima cita, donde continuarán las conversaciones, será el miércoles 11 de marzo y contará con la presencia del alcalde, que este viernes se encontraba de viaje.