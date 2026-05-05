La jueza amplía la investigación del caso El Bocal en Santander y apunta al ingeniero que diseñó las pasarelas

La instrucción incorpora nuevos correos internos y dirige la acción penal contra el autor del proyecto de madera tras el accidente que causó seis muertos en Santander

La investigación judicial del accidente de la senda costera de El Bocal, en Santander, en el que murieron seis personas y otra resultó gravemente herida, entra en una fase decisiva. La magistrada que instruye la causa ha acordado ampliar la acción penal y dirigirla contra el ingeniero industrial que diseñó las pasarelas de madera que colapsaron, tras analizar nueva documentación incorporada al procedimiento. Así lo recoge un auto hecho público este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

La decisión se basa en correos electrónicos y documentación técnica aportados por quien ejerció como director facultativo del proyecto, el actual jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, que ya figura como investigado en la causa. De ese material se desprende, según la jueza, que la empresa Fronda fue la responsable del diseño, la fabricación y el montaje de las estructuras de madera, y que el ingeniero industrial que firmó ese proyecto concreto asumió la autoría técnica de la solución finalmente ejecutada.

El auto reconstruye una secuencia de comunicaciones internas intercambiadas entre mayo y septiembre de 2014, cuando las obras de la senda costera estaban en marcha. En esos mensajes, el jefe de obra de la constructora Dragados advierte al director facultativo de que los coeficientes de seguridad previstos en el proyecto original de las pasarelas eran “muy por debajo de lo aceptable”. Ante esa situación, se plantea un nuevo cálculo estructural elaborado por Fronda que, según se afirma, garantizaba la seguridad y la viabilidad de la obra sin alterar su diseño estético.

El director facultativo exigió entonces que los cálculos fueran firmados por un técnico competente. Posteriormente, recibió un dosier con distintas hipótesis de carga y, más adelante, el proyecto completo de las pasarelas de madera, suscrito por el ingeniero industrial de Fronda. En otro correo posterior, y a petición expresa del responsable de la obra, se confirma que esa empresa asumía la responsabilidad del diseño, la fabricación y el montaje de las estructuras, además de estar directamente contratada por Dragados.

A la vista de esta documentación, la magistrada considera que existen “dudas fundadas” sobre la adecuación del diseño estructural y acuerda dirigir la acción penal contra el autor de ese proyecto técnico específico. El auto señala además que, tratándose de una obra civil, resulta relevante la titulación del ingeniero industrial que firmó el proyecto y su intervención directa en una solución “ad hoc” adoptada en plena fase de ejecución.

La jueza no exime de responsabilidad al director facultativo, que continúa investigado. En su resolución subraya que, como responsable de la dirección de obra, le correspondía velar por la seguridad de la estructura, advertir deficiencias y, en su caso, modificar el proyecto. Sin embargo, añade que, presumiblemente para no retrasar o paralizar las obras, optó por asumir la solución técnica propuesta, validándola con su consentimiento expreso.

En cambio, el auto aprecia que el jefe de obra de Dragados actuó correctamente, al detectar las deficiencias de seguridad, comunicar de forma continua las incidencias y recabar siempre la aprobación de la dirección facultativa antes de aplicar cualquier solución técnica. También descarta la implicación directa de los ingenieros que firmaron el proyecto general de la senda costera, al no haberse modificado formalmente ese diseño inicial.

Calendario de declaraciones

Junto a la ampliación de la acción penal, la magistrada ha fijado un nuevo calendario de declaraciones. El próximo 15 de mayo comparecerán todos los peritos para ratificar los informes ya incorporados a la causa: el perito judicial, los designados por las acusaciones particulares, el Ayuntamiento de Santander y las defensas.

Tres semanas más tarde, el 5 de junio, declararán, como testigos-peritos, los ingenieros autores del proyecto general y el jefe de obra, y posteriormente lo harán como investigados cuatro técnicos, entre ellos el ingeniero de Fronda y el director facultativo del proyecto.