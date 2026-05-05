El Gobierno prioriza las medidas económicas y sociales en su plan normativo anual ante la convulsa situación internacional

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes.

El Ejecutivo aprueba una hoja de ruta con 179 iniciativas en la que no renuncia a presentar los Presupuestos e incluye la subida del salario mínimo en 2027

Pedro Sánchez mantiene su hoja de ruta con el objetivo de completar la legislatura. El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el informe con las 179 iniciativas legislativas y reglamentarias que prevé impulsar a lo largo de este año: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. El año pasado fueron 199 medidas. Su finalidad, sin entrar en la debilidad parlamentaria en las Cortes, es “que tanto la propia Administración, como los particulares y los operadores jurídicos, puedan contar con una previsión clara y detallada de la actividad normativa que el Gobierno pretende llevar a cabo durante el presente año”, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobada por última vez para el curso de 2023, es la principal norma de las que aparecen en el Plan Anual. El compromiso del Gobierno, que ha incumplido los sucesivos plazos que se ha dado para presentar las cuentas públicas y ya no se pone una fecha tope debido al “contexto internacional muy complicado” por la guerra de Irán, es establecer una “previsión cifrada y sistemática” de los ingresos y gastos del ejercicio y fijar los créditos y normas que regulan la actuación administrativa en la distribución y gestión del gasto público.

En materia de Justicia, el departamento de Bolaños —es el ministerio que más propuestas realiza (20), seguido de Transición Ecológica (19) y Economía (18)— ha diseñado una Ley del Servicio Público de Asistencia Jurídica Gratuita para sustituir a la actual norma tras más de 30 años en vigor. El ministro ya fijó en abril en el Congreso la ley de protección al honor y la reforma de la ley mordaza como próximas prioridades del Congreso.

En el ámbito laboral, la subida del salario mínimo en 2027 es uno de los compromisos adquiridos tras haberlo elevado un 60% desde 2018, periodo en el que ha pasado de los 735 a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. La modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es otra de las iniciativas del Ministerio de Trabajo, lo mismo que la reforma del Estatuto de los Trabajadores para establecer “garantías adecuadas” para los trabajadores frente al despido, modificando, entre otros aspectos, el régimen indemnizatorio, particularmente del despido improcedente. La Ley de Democracia en la Empresa aspira a su vez a una “participación más eficaz” de los trabajadores en sus firmas.

La Ley Orgánica de Integridad Pública, que forma parte del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, supondrá, según el Gobierno, “un salto cualitativo” en la estrategia para combatir la corrupción política y económica en el ámbito público. Entre sus novedades está la creación de una agencia independiente de integridad pública. La Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios busca profundizar en las medidas de racionalización del gasto farmacéutico, introducir cambios en función de la experiencia durante la pandemia y hacer adaptarse a los avances científicos disruptivos.

El Ejecutivo quiere endurecer la lucha contra la violencia vicaria mediante una ley orgánica con la que confía en “reforzar el reproche penal” estableciendo su tipificación “como delito penal autónomo contra la integridad moral” en un nuevo articulado y “garantizar mecanismos de protección en favor de las víctimas”. La norma también da cumplimiento a determinadas medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y pretende garantizar la protección integral de las víctimas y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En cuanto a la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, también de Igualdad, por primera vez se aborda de forma conjunta la lucha contra todas las formas de trata y no solo la que tiene como finalidad la explotación sexual, “incriminando el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso”.

Según recoge el escrito de 95 páginas, el plan es una muestra “de transparencia, permitiendo el conocimiento con antelación de esa actividad por la ciudadanía y garantizando así un marco normativo previsible”. Una de las “aspiraciones fundamentales” del Gobierno es que sea “lo más realista posible”.

Un tercio de las normas (61) incorporan derecho de la Unión Europea, algo menos que el año pasado (75). De ellas, 36 iniciativas transponen directivas de Bruselas al ordenamiento español cuyo plazo de incorporación vence durante 2026.

El Plan Anual incluye además cinco iniciativas normativas relacionadas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los ámbitos de la Agricultura, Ganadería y Pesca, Empleo y Relaciones Laborales, Justicia, Sanidad y Seguridad Social y Pensiones. El ejercicio pasado fueron 20. “Ello da idea del esfuerzo normativo que, de manera continuada en los años precedentes, ha venido acometiendo el Gobierno para desarrollar y ejecutar el Plan de Recuperación en toda su amplitud”, alega el documento.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al Informe de Evaluación del Plan Anual de 2025. Su conclusión es que el grado de ejecución fue del 82%. Ese porcentaje engloba el número de normas previstas en el plan que ya han sido aprobadas (36%) y las que se encuentran en tramitación (46%).