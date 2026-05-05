Borja Sémper, en su regreso a la política tras superar un cáncer: “Es mucho mejor que el PP gobierne sin Vox”

El portavoz del PP y representante del ala moderada defiende la “prioridad nacional” porque “no influye el color de la piel” y admite que durante su baja tuvo la tentación de no volver a la política

El día que empezaba el 21º congreso nacional del PP, un 5 de julio del año pasado, Alberto Núñez Feijóo convocó a Borja Sémper en su despacho. El líder del PP quería proponer al portavoz del PP que revalidara en su puesto, pese a que era consciente de que su perfil de verso suelto y de representante del ala moderada del PP a veces le causaba problemas. La respuesta de Sémper a su proposición le dejó helado.

―Creo que debes darle una vuelta, porque tengo cáncer de páncreas.

El diputado vasco, de 50 años, reveló en ese momento a su jefe el diagnóstico de la grave enfermedad que le ha tenido retirado los últimos diez meses de la política, y que ha superado con éxito. No sin transitar un “oscuro túnel”, como él mismo ha relatado este martes en un desayuno informativo que ha protagonizado para anunciar su regreso y que ha abarrotado el elegante salón del Hotel Four Seasons en Madrid.

Feijóo le ha presentado con visible emoción. “Borja no eleva el tono, eleva la política”, le ha halagado el líder del PP, antes de confesar que le “echaba de menos”. “Sus críticos le afean en ocasiones una actitud de moderadito, pero no confundamos elegancia formal con falta de carácter”, ha remarcado Feijóo, que después se ha sentado a escuchar cómo su portavoz contaba que ha tenido “alguna tentación de retirada” de la política durante su baja por enfermedad. “Pero la tentación duró poco”, ha rememorado Sémper. “Decidí que abandonar no era una opción. Sobre todo cuando se tiene la oportunidad de contribuir al cambio”, ha explicado. “Vuelvo por segunda vez al lado de la persona en quien más creo, que es Feijóo”.

El diputado vasco regresa a la arena política con la intención de “no participar en circos y en shows” tras haber observado desde fuera la “degradación” de la vida pública. “Hace tres días el líder de la tercera fuerza ha llamado mierda al presidente”, ha subrayado en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal, “y hace dos un ministro ha dicho del líder de la oposición ‘qué asco me da este tío”, ha citado en alusión a Óscar Puente. “Mi partido no es ajeno a esta degradación y decadencia”, ha confesado el portavoz del PP, pero ha argumentado que “no se puede adscribir el mismo grado de responsabilidad a quien gobierna que a quien no”.

Durante su ausencia, el PP ha firmado varios pactos de Gobierno con Vox y ha cedido a la extrema derecha un marco conceptual identitario, el de la “prioridad nacional” para las ayudas públicas, que Vox presenta como la discriminación de los inmigrantes para que los españoles tengan preferencia en el acceso al Estado del bienestar. Sémper, uno de los dirigentes del PP más reticentes a los acuerdos con la extrema derecha, ha defendido hoy que “es mucho mejor para los ciudadanos que gobierne el Partido Popular sin llegar a coalición con otros partidos políticos, también con Vox”.

Pero a renglón seguido ha precisado que también cree “que es injusto condenar al Partido Popular a que solo pueda gobernar con mayoría absoluta” y ha defendido los acuerdos de Extremadura y Aragón, incluida la llamada prioridad nacional. “Yo he leído los pactos en profundidad a los que hemos llegado en Aragón y en Extremadura, y no he visto ningún elemento que haga salirse al Partido Popular de su posición y de su marco”, ha argumentado. “Vox, que es adversario del Partido Popular, como es natural, pretende hacer unas lecturas, a mi juicio erróneas o equivocadas o interesadas, de esos pactos, pero los pactos dicen lo que dicen y representan lo que representan”.

El portavoz del PP también ha argumentado que la “prioridad nacional” da “ventaja” a los solicitantes en ayudas y en el acceso a vivienda pública en función del tiempo de empadronamiento, y ha enfatizado que no discrimina por razón de origen. “Aquí no influye el color de piel ni el lugar de nacimiento”, ha remarcado. Sémper se ha mantenido, además, en su defensa de la regularización de inmigrantes tal y como la hizo cuando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) llegó al Congreso y el PP la apoyó. “Nosotros aprobamos una iniciativa que pretendía abrir un debate. Queríamos abrir un debate, pero se nos hurtó porque se ha hecho al margen del Congreso, por eso nos ha parecido una irresponsabilidad”.

Su discurso sobre el fenómeno migratorio ha cuestionado el enfoque tanto de la izquierda, “de puertas abiertas”, ha dicho; como de la derecha, “de deshumanización del inmigrante”. “Los dos se equivocan. Creemos que la alternativa es el rigor. Nuestro partido es humanista y reformista, cree en la dignidad del ser humano independientemente de donde haya nacido”, ha precisado, pero también cree en “que hay que controlar las fronteras”, ya que “el desorden y la inmigración descontrolada” puede provocar “problemas de integración en algunas zonas”.

Sémper se ha sometido a unas cuantas preguntas de la prensa ante un auditorio en el que se ha visto, además de a la plana mayor del PP, a expolíticos de Ciudadanos, como Albert Rivera y Begoña Villacís, y del PSOE, como Ander Gil, expresidente del Senado que hoy trabaja en una consultora. “¿Hay más preguntas? Esta gente tiene una vida", ha ironizado el diputado vasco, que estaba algo tenso teniendo que volver a bregar con las contradicciones del PP.

No quiere Sémper que la condición de enfermo de cáncer ―aunque ya curado― le defina a partir de ahora, igual que nunca quiso que su condición de perseguido por el terrorismo de ETA lo hiciera. “No creo que una enfermedad te defina. Es parte de la vida. Pero sé que hay mucha gente a la que le reconforta que yo haya hablado con naturalidad de una enfermedad llena de eufemismos”, ha reflexionado. Y ha cerrado su regreso a la primera línea política con un consejo que ha enmudecido al auditorio antes de estallar en un sonoro aplauso. “Cierro con esto invitándoles y animándoles a que no se crean inmortales, a que se cuiden y se hagan chequeos”, ha exhortado Sémper. “Y a que sean felices, porque el tiempo, a veces, apremia”.