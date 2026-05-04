Vox confirma su tendencia a la baja y pierde casi un punto de estimación de voto en un mes

El PP ganaría las elecciones generales, si se celebrasen hoy, con un 31,3% de los votos, casi dos puntos menos de lo que obtuvo en 2023, según el último barómetro del instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. El sondeo confirma la tendencia a la baja de Vox, que cae casi un punto en estimación de voto en un mes, aunque sigue siendo la formación que más crece desde los comicios: un 5,5%. El PSOE, por su parte, se mantiene por debajo del 29%, esto es, 3,3 puntos menos del resultado de los últimos comicios generales. Su socio de Gobierno, Sumar, apenas altera la estimación de voto de la encuesta anterior, pero se deja 6,6 puntos porcentuales desde 2023, cuando se presentaron en coalición con Podemos. El sondeo detecta una subida de casi un punto de la marca del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF), a punto de alcanzar a Podemos.

Por bloques, el de la derecha y la extrema derecha aglutina el 49,2% de la estimación de voto ―el 51,5% si se le añade SALF―, mientras que la izquierda (PSOE, Sumar y Podemos) reúne al 36,6%. Es decir, la ventaja del PP y Vox sobre las fuerzas progresistas es de casi 13 puntos. La intención de voto de los partidos (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) que apoyaron la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez aglutina el 7,6% de los votos, medio punto más de lo que sumaron en 2023.

La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 24 y 27 de abril. En esos días, los obispos mostraron públicamente su rechazo a la llamada “prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas, la cláusula de los pactos de gobiernos de coalición autonómicos ente PP y Vox que ha acaparado el debate político en las últimas semanas. En el periodo en el que se realizó la encuesta comenzaron, además, las primeras colas para solicitar la regularización por parte de extranjeros sin documentación; en Aldaia (Valencia) fueron detenidos dos jóvenes por un presunto delito de odio al atacar a migrantes; el CIS señaló que los populares tienen a su alcance la mayoría absoluta en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo y continuaron los juicios por sendos casos de corrupción política, uno que afecta al PP (la Operación Kitchen), y en el que el expresidente Mariano Rajoy declaró como testigo, y otro al PSOE, con los procesados José Luis Ábalos, exministro, y Koldo García, su antiguo asesor. Además, el Supremo abrió una causa al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné por presunta prevaricación. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Transferencias de voto

Vox sigue siendo el partido con el votante más fiel: casi el 88% de sus votantes de 2023 repetirían, aunque un 5,2% de su electorado se decanta ahora por SALF y un 3% por el PP. Las fugas son mayores para los populares, que ceden hasta un 13% de sus papeletas de 2023 al partido de Santiago Abascal. El PSOE perdería hoy un 5,2% de sus votantes en favor del PP, y acumula más de un 12% de abstencionistas e indecisos. Sumar apenas retiene al 49,5% de sus apoyos de los últimos comicios generales: un 17,7% se decantaría ahora por Podemos y un 13,8% por el PSOE. La coalición de izquierdas es la que acumula más abstencionistas e indecisos: un 16%. La marca que más votantes saca de la abstención es Vox (15,3%).

Intención de voto por género y edad

El PSOE se impone en intención de voto femenino —dato sin la corrección demoscópica, conocida como cocina—, con un 25,6%, es decir, cinco puntos más que el PP (20,5%) y 11,4 por delante de Vox (14,2%). Los socialistas (22,9%) también aventajan a los populares (18%) en casi cinco puntos en el electorado masculino. Vox, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 7,5 puntos más en intención de voto entre los hombres que entre las mujeres.

Sumar registra prácticamente el mismo dato entre el electorado masculino (4,6%) y el femenino (4,1%), al igual que Podemos (2,2% y 2%, respectivamente).

Por edades, Vox es el partido favorito entre los jóvenes de 18 a 24 años, pero los socialistas recortan distancias y se sitúan 1,4 puntos por debajo en intención de voto en esa franja, que es donde el PP registra sus peores datos (7,2%) y donde hay mayor desencanto: la suma de los que declaran su intención de no votar o hacerlo en blanco o de forma nula, junto a los indecisos, asciende al 28,2%.

El PP logra sus mejores porcentajes entre los mayores de 65 (27,3%), con una ventaja de trece puntos sobre Vox y de 3,8 sobre el PSOE. Los socialistas registran su mejor dato en la franja de los 55 a 64 años (26,6% de intención de voto).

Vox supera los datos de Sumar y Podemos juntos en todas las franjas de edad.