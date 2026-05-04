La Audiencia Nacional investiga en secreto si hay más agentes implicados en el segundo narcotúnel de Ceuta

La Audiencia Nacional investiga en secreto si hay guardias civiles implicados en el segundo narcotúnel que fue hallado en Ceuta a principios del mes de abril, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. La causa mantiene en prisión provisional a Ángel Albarracín un guardia civil jubilado que, como detalla el sumario de la operación, tenía dos caras. Él mismo llega a decir en las grabaciones “yo no soy corrupto, soy traficante”, “me dejan cerca de un charco y meto lo que pueda”, pero ante el juez defendió que si se relacionaba con Mustapha Brouzi (principal implicado en este caso de narcotráfico) fue porque la Guardia Civil se lo pidió en febrero de 2025, justo cuando se descubrió el primer narcotúnel en la ciudad.

Albarracín defiende que tenía una doble condición y que estuvo colaborando con agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para acercarlos a Mustapha Brouzi, a quien los investigadores colocan como el dueño de los dos túneles hallados entre Ceuta y Marruecos, escondites por donde pudo entrar hachís durante años. Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta, que estalló la operación bautizada como Ares, no le creyó y lo envió a prisión provisional. A una cárcel, además, alejada de Chiclana (Cádiz) donde vivía, al centro Penitenciario de Salamanca.

La investigación ha recalado ahora en la Audiencia Nacional por el componente internacional de las pesquisas. Marruecos está colaborando al otro lado de la frontera, según apuntaron fuentes de la causa. Y el magistrado instructor Antonio Piña ha abierto una pieza separada secreta para indagar en el papel de los agentes sobre el terreno. Dichas fuentes explican que la cantidad de droga que este grupo lograba introducir en territorio español ha hecho saltar las alarmas por la posible implicación de más guardias que estuvieran a sueldo de los narcos. Asuntos Internos de la Guardia Civil ha cogido las riendas de esta investigación.

Los informes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional recogen momentos muy poco comunes en este tipo de casos, como un encuentro entre el ex guardia civil y el considerado líder del grupo de narcotraficantes con dos miembros de la UCO identificados por los policías como “desconocido 1″ y “desconocido 2″, y que han terminado declarando en el juzgado como testigos a petición de la defensa de Albarracín. Los agentes del Instituto Armado mantuvieron que Albarracín estaba colaborando con ellos para lograr que Brouzi se convirtiera en una fuente de información y que sus superiores estaban informados de esos encuentros. “Me explicaron que no había pruebas suficientes para relacionarlo con él [con el narcotúnel] pero que era una persona de interés para la unidad”, aseguró Albarracín al juez el 31 de marzo en sede judicial, según la declaración a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El guardia civil —que se jubiló de forma prematura por “pérdidas de capacidades psicofísicas”, como apuntan fuentes policiales— compareció ante el juez con un pantalón de chándal negro, una sudadera de capucha blanca en la que se leía Under Amour y las manos esposadas por delante. La Policía considera que él hacía de “distribuidor” de la droga de Bruozi y de “intermediario” entre quienes compraban el hachís y el líder de la organización. Ante el juez, defendió que conocía a Brouzi desde hace 15 años, pero que “jamás” había tenido relación con el tráfico de hachís.

Cuando el magistrado le preguntó por una conversación telefónica del pasado 25 de agosto con Brouzi, en la que manifestaba “qué hago con los 35 esos, Mustapha, que tengo en Castillejos, me los metes tú ¿o qué?”, el ex guardia civil defendió que eran “30 plazas de garaje” en Marruecos que quería vender. “¿Los garajes se meten o qué?“, le cuestionó el juez. De otros comentarios, pronunciados el 8 de enero de 2026, como “no soy corrupto, soy traficante” alegó: “En caliente, mosqueado, hablando con alguien, puedo hacer cualquier comentario que no viene a cuento, la verdad”.

—Cuando dijo: “Con ese he trabajado en su día, ya ha prescrito, con ese he metido por lo menos 10 camiones. ¿10 camiones de qué?”, le preguntó el juez, sobre otra conversación que mantuvo el pasado 10 de septiembre.

—De fruta, contestó.

Albarracín reconoció que había tenido contacto con El Haj Sadek, conocido como Messi del hachís, y considerado uno de los narcotraficantes más buscados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dijo que un día que coincidió con él en Marruecos y que le regaló un reloj de 40.000 euros, aunque no se lo ponía. “Me da vergüenza llevar un reloj así”. El fiscal quiso saber el motivo de ese valioso regalo. “Yo qué sé, porque le caí bien”, contestó Albarracín.

Condición de colaborador

El exguardia civil ya estuvo imputado en otro procedimiento por tráfico de drogas y organización criminal, y resultó absuelto. Ante el juez, quiso hacer valer su otra cara no solo de colaborador, sino de uniformado. Mantuvo que desde que salió de prisión, en mayo de 2017, no había tenido contacto con Brouzi. Hasta febrero de 2025, justo en el momento en el que se descubrió el primer narcotúnel de Ceuta: “Se presentaron aquí los agentes de UCO, Internos, Subsuelo, y había un gran despliegue. Me llamó el, actualmente, capitán Fuentes [un miembro de la Guardia Civil que está en la actualidad procesado por un delito de revelación de secretos], diciéndome que sabían que yo conocía a Brouzi que si yo me podía poner contacto con él. Le dije que sí”, relató. Por aquel entonces, él ya no formaba parte del Instituto Armado, pero accedió a ayudarles. “A mí se me ha tratado como guardia civil. En ningún momento he sido colaborador ni he sido confidente”, mantuvo.

Haciendo esa función de enlace, participó en “muchísimas” llamadas de teléfono con agentes de la UCO, y al menos dos encuentros presenciales, uno en Madrid, y otro en el restaurante Mar Sana de la pedanía gaditana de Torreguadiaro (Cádiz) el 2 de abril de 2025, relató. Su defensa trata de utilizar en su beneficio esas citas, que aparecen documentadas con 11 fotografías en un oficio de la Policía de abril de 2025. Dos agentes de la UCO coincidieron en señalar a Albarracín como “un enlace” para captar a Brouzi como futuro informante o colaborador y reconocieron la existencia de reuniones en Madrid y Cádiz. “Estas reuniones de trabajo, por supuesto, siempre están autorizadas por nuestros superiores y se hacen siguiendo todos los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la trazabilidad de la información”, contó el teniente por videoconferencia.

Los agentes relataron que unos días después del encuentro del 2 de abril en el restaurante de Torreguardiaro, un inspector de Policía informó a su superior de que agentes de ese cuerpo habían seguido la cita. A partir de ese momento, según la UCO, mantuvieron el contacto con normalidad. “Si de repente nosotros desaparecemos, podría tratarse de que está siendo investigado. Se mantiene la relación como si él no supiera nada”, añadió el teniente.

El teniente de la Guardia Civil destacó que es habitual que las fuentes, por la naturaleza de la información que manejan, vengan de entornos criminales y ambos negaron que los colaboradores tuvieran ningún tipo de protección especial o carta blanca para delinquir. “Siempre les advertimos de que no pueden cometer delitos y de que, en caso de que cometan un delito, si nosotros tenemos conocimiento, serán investigados”, dijo el teniente. “Suponía que [Brouzi] podría estar relacionado con entornos criminales, pero insisto en que si nosotros hubiéramos tenido conocimiento de una operativa concreta por parte de Brouzi, se le habría investigado por parte de la Guardia Civil”, añadió. El guardia civil de la UCO, con 35 años de experiencia en el cuerpo, explicó que el trabajo con fuentes de información requería tres premisas: legalidad, seguridad y confidencialidad. “Jamás en la vida se le permitiría a una fuente o a un colaborador extralimitar la legalidad, ni jamás por nuestra parte se les pedirá algo que no sea legal”, mantuvo.

El abogado de Albarracín criticó que, durante la instrucción de la causa, la Policía no hubiera informado al juez de que la reunión con Albarracín era una suerte de colaboración. El juez envió al agente jubilado a prisión avalando el argumento que expuso el fiscal en sala: “Poniéndonos en el hipotético caso de que esta persona sea confidente, es indiferente, está cometiendo un delito”.

La Policía elaboró, a petición del juez, un nuevo informe este mes de abril con las conversaciones de Albarracín y Brouzi con tres miembros de la Guardia Civil. Este documento considera que el guardia civil de la UCO que declaró en el juzgado podía tener conocimiento del comportamiento delictivo de Brouzi por una conversación del agente con Albarracín en la que éste le sitúa detrás de un alijo de 15 toneladas intervenido en Almería. También destaca conversaciones de Albarracín en las que aseguraba que el mismo agente de la UCO “tiene que saber en cada momento cuando entra [Brouzi] o cuando viaja” y otro uniformado le responde: “Eso lo está salvando”.