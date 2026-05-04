Hasta 14.500 euros por corrida: Cantabria subvenciona festejos taurinos como remedio contra la despoblación rural

Organizar festejos taurinos para luchar contra la despoblación. Esa es la apuesta del Gobierno cántabro que, por tercer año consecutivo, ha convocado una línea de ayudas para financiar hasta en un 90% la organización de corridas de toros, novilladas y otros espectáculos taurinos populares. Así lo recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del pasado 28 de abril en una convocatoria que, en línea con las ediciones anteriores, fija en 14.500 euros el dinero máximo destinado a las corridas de toros, 10.000 en el caso de las novilladas, hasta un presupuesto total de 41.000 euros.

Los 41 municipios cántabros en riesgo de despoblación pueden acceder a esta herramienta que la consejera de Presidencia, la popular Isabel Urrutia, ha definido como “un recurso dinamizador de la vida económica y social”. Sin embargo, tan solo cinco localidades se acogieron a las ayudas en 2024 ―Pesaguero, Tudanca, Rasines, Molledo y Bárcena de Pie de Concha, con unos 3.500 habitantes en total― y cuatro de ellas repitieron al ser las beneficiadas en la edición de 2025.

“Ayudamos con pequeñas partidas a luchar contra el despoblamiento y poner en el mapa a estos municipios, muchos de ellos con una gran tradición de la tauromaquia. Las ayudas están cumpliendo su objetivo”, zanjó Urrutia en una afirmación que choca con la versión de la Fundación Franz Weber (FFW). Esta organización en defensa de los animales acudió al Defensor del Pueblo en agosto del año pasado tras no obtener una respuesta por parte del Gobierno cántabro a su petición de documentación que justificara la convocatoria de estas subvenciones. Concretamente, reclaman conocer el número de nuevos habitantes registrados por los municipios que obtuvieron las ayudas en 2024 y 2025.

Rubén Pérez, portavoz de FFW, afirma que hace un par de semanas recibieron una contestación por parte del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso este medio. “Nos enviaron un documento explicando lo que hacían para ayudar a evitar la despoblación en los municipios rurales. Son 14 páginas donde tocan temas que ni siquiera habíamos preguntado y no detallan nada sobre la tauromaquia”, explica Pérez sobre la enumeración de medidas contra la despoblación que compone el grueso del escrito.

“Según datos que hemos obtenido del Instituto Nacional de Estadística, los municipios que han recibido estas subvenciones han sumado en su conjunto cuatro vecinos en los tres últimos años. De hecho, el pueblo que más dinero ha recibido ―Pesaguero, 275 habitantes― es el que más población ha perdido, con siete personas menos entre 2023 y 2025”, detalla el portavoz antes de afirmar que se trata de “una excusa para subvencionar la tauromaquia y mantenerla con ese respirador artificial”.

Además de los 14.500 euros por corridas o rejoneo de toros y los 10.000 para “novilladas con picadores o rejoneo de novillos”, las ayudas también incluyen hasta 6.000 euros para “novilladas sin picadores, becerradas o festivales” y 2.000 por “espectáculos o festejos taurinos populares”. También son subvencionables los costes derivados de la organización de los festejos, como los gastos en publicidad, servicios de limpieza, mantenimiento o seguridad, el alquiler de plazas de toros portátiles o la compra de reses bravas.

Desde la oposición, también han mostrado su rechazo a estas subvenciones. La portavoz del PSOE de Cantabria, Ainoa Quiñones, ha lamentado que “las prioridades del Gobierno del PP nunca son las prioridades de Cantabria y los cántabros”. “Estas ayudas para espectáculos taurinos demuestran por tercer año consecutivo que el PP desconoce el mundo rural y el impacto que estas medidas tienen para fijar población en municipios en riesgo de despoblación, que es ninguno”, ha criticado la portavoz de los socialistas cántabros.

Quiñones ha asegurado que “quienes van a esas corridas de toros en esos pequeños municipios son siempre las mismas personas, que se desplazan de un municipio a otro y por tanto no fijan población”. “Un chiringuito más del PP en Cantabria en el que le dan siempre las ayudas a los mismos ayuntamientos y a las mismas empresas organizadoras”, ha condenado.

Premio Nacional de Tauromaquia

Precisamente Santander se convirtió, a principios del mes de abril, en la sede elegida para la reunión del jurado que falló el Premio Nacional de Tauromaquia 2025. El matador Curro Vázquez fue el elegido como ganador de este galardón convocado por nueve comunidades autónomas (la propia Cantabria junto a Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León y la ciudad de Melilla), el Senado y la Fundación Toro de Lidia.

Un reconocimiento ―dotado con 30.000 euros― que surgió después de que el Ministerio de Cultura eliminara el premio original en 2024 y que se entregó este 27 de abril en el Senado. El acto contó con la presencia del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, junto a responsables de las regiones que han impulsado el premio.