Jorge Fernández Díaz enseña sus armas en el juicio de Kitchen: “¿Usted escucha la voz del ministro?”

La defensa del exresponsable de Interior traza una línea entre él y el resto de acusados por el espionaje a Bárcenas y el boicot a Gürtel

Al arrancar el juicio sobre el caso Kitchen, Jorge Fernández Díaz marcó distancias con el resto de acusados. No jurídicamente, como ya había hecho en la fase de instrucción al alegar que él nunca supo nada del espionaje urdido en el Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas (sin entrar así, ni siquiera, en la presunta ilegalidad de la operación). Sino físicamente. En esos primeros días de tensión y enorme atención mediática, el exdirigente del PP se alejaba durante los descansos de la vista oral para sentarse solo y apartado de los otros procesados. No hay mejor imagen que esa para explicar su estrategia de defensa: tratar de trazar una gruesa línea de separación entre él y sus antiguos subordinados que lo acompañan en el banquillo.

Para lograrlo, el expolítico popular, quien fuera uno de los hombres de confianza del expresidente Mariano Rajoy, ha enseñado ya parte de sus armas. Durante las cuatro primeras semanas del juicio, su defensa se ha lanzado a sembrar dudas sobre los indicios que le conectan con la trama. El objetivo es, como apuntó su abogado Jesús Mandri en un escrito enviado a la Audiencia Nacional, convencer al tribunal de que las acusaciones vertidas contra él se basan en simples “aseveraciones y conjeturas, que derivan de una interpretación interesada, sesgada y voluntarista de los hechos”; y que, “en absoluto, se corresponde con la realidad”. Una tesis que no comparte la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de prisión para el exministro, al que sitúa en la cúspide de Kitchen.

El ministerio público sostiene que en 2013, cuando el PP se encontraba cercado por los avances del caso Gürtel y la publicación de Los papeles de Bárcenas, la “cúpula” de Interior “ideó” una operación para robarle al extesorero documentos “incriminatorios” que aún pudiera guardar de altos cargos del partido conservador, para que así no cayeran en manos de los investigadores. Según Anticorrupción, Fernández Díaz estaba al tanto de todo y, “como responsable máximo del ministerio”, recibía “reportes” de la información obtenida ilegalmente por la trama.

El exministro lo niega y, como punto de partida para combatir esa tesis de la acusación, ha expuesto que él no tenía por qué “estar interesado” personalmente en boicotear el caso de Los papeles de Bárcenas, ya que él no aparecía en esa contabilidad paralela que llevaba el extesorero —aunque sí muchos de sus compañeros de filas, como el propio Mariano Rajoy—. “No se ha relacionado nunca su nombre con ese asunto”, incide el escrito de defensa de Fernández Díaz. Para ahondar en esa línea ante el tribunal, su letrado le preguntó precisamente por ello al inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel: “¿En esa lista de perceptores de fondos [de la caja b del PP] estaba don Jorge Fernández Díaz?”. “Creo recordar que no. No figura indiciariamente”, contestó el agente de la Policía Nacional.

Imagen de una parte de 'Los papeles de Bárcenas'. EL PAÍS

Esa línea de defensa supone, sin embargo, un arma de doble filo. Porque apunta hacía el partido. De hecho, aunque Fernández Díaz no ha aireado mucho esos argumentos, un escrito de su abogado profundiza en esa idea: “Si según las propias tesis del [juez] instructor y de acusaciones, el origen y finalidad de Kitchen era la detección y sustracción de información [...] sensible y perjudicial para algunos dirigentes del PP, ningún sentido tiene haber encapsulado los hechos en el entorno de Interior; [...] obviándose numerosos elementos e indicios obrantes en la causa que apuntaban hacia otras personas de instancias ajenas a dicho ministerio”. ¿Y a quién había señalado el sumario? A María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, y excluida del juicio por el magistrado instructor Manuel García-Castellón.

Tanto Rajoy como Cospedal, durante sus declaraciones como testigos en el juicio, no se limitaron a negar su implicación en Kitchen, sino que también extendieron un manto de protección sobre Fernández Díaz. “Da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro, que no es tener confidentes ni saber de operaciones. No tiene ningún sentido. Es disparatado”, incidió el expresidente del Gobierno. “[A Jorge] siempre lo he tenido por una persona recta e íntegra. Y que ha sufrido mucho, me permito apostillar”, añadió María Dolores de Cospedal.

Los cruciales SMS

En esta primera fase del juicio, que acumula ya interrogatorios a más de medio centenar de testigos, la defensa de Fernández Díaz ha puesto especialmente la diana en una serie de mensajes telefónicos que resultaron cruciales para llevarlo al banquillo. Su antigua mano derecha y ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, registró ante dos notarios varios SMS que incluyen datos concretos del espionaje a Bárcenas y que, según contó al juez, le envió su jefe en pleno despliegue de la trama. Martínez, aunque repite que él siempre creyó que la operación era legal, señaló así al exministro.

Uno de esos mensajes reza así: “La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (dos iPhone y un iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica. [...] Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... veremos. Te informo”. El acta notarial recoge que Martínez recibió ese texto el 18 de octubre de 2013. Una fecha clave. El comisario Enrique García Castaño, implicado en la trama, contó que en esos días le sustrajeron varios dispositivos al extesorero y los clonaron. Esa escena ha sido confirmada en la vista por otros dos agentes que participaron en la extracción de información, quienes atestiguaron que les cuadra que fuese el conductor de Bárcenas, que había sido captado como confidente, quien les facilitó los aparatos.

Pantallazo de uno de los SMS registrados en el notario por Francisco Martínez, según consta en el sumario.

Pero Fernández Díaz niega que enviase ese SMS y los otros que lo implican. Para reforzar su posición, su abogado ha cuestionado la veracidad de esos mensajes, ha insinuado que Martínez los manipuló y, al interrogar a los dos notarios a los que acudió el ex secretario de Estado, ha apretado para que ambos testifiquen que ellos no pueden acreditar al 100% que el ministro los mandase. “De lo que da fe, no es de que esos mensajes se hayan cruzado con Fernández Díaz, sino de que Francisco Martínez dice que se los ha cruzado con Fernández Díaz”, le planteó el letrado a uno de ellos, que contestó de esta forma: “Correcto. Y que en el terminal [del secretario de Estado] aparece ese teléfono como el de Jorge Fernández Díaz”.

En esa línea, la defensa del exdirigente del PP subraya que esos SMS nunca se hallaron en el teléfono intervenido a Martínez: “Precisamente, los mensajes que no aparecieron nunca en el volcado fueron los que atribuía a Fernández Díaz. Los únicos mensajes que borró son los que sostiene recibió de Fernández Díaz”. El exministro acusa así a su antiguo número dos de mentir para implicarlo, tratando de restar credibilidad a su palabra ante la posibilidad de que el tribunal la pueda usar contra él. Pese a esa ofensiva, el inspector jefe González Fraga, principal investigador de Kitchen, puso en valor esos mensajes telefónicos porque, según dijo, cuando se llevaron al notario incluían “datos” de la trama “que Martínez no podía conocer”.

La sospechosa llamada

El abogado Jesús Mandri ha hecho hincapié en otro episodio que conecta a Fernández Díaz con el entramado bajo sospecha. El inspector jefe Manuel Morocho ha narrado al tribunal que sus superiores trataron de sobornarlo en 2013 para apartarlo de las pesquisas de Gürtel. El agente ha explicado que el comisario José Luis Olivera, que se sienta en el banquillo, le citó para ofrecerlo un destino mejor y más remunerado. Según ha añadido, durante la charla, Olivera recibió una llamada, a la que respondió así: “Hola ministro, buenas tardes…. Estoy ahora con él, ya te contaré luego”. Cuando colgó, le dijo a Morocho: “¿Ves? Me llama hasta el ministro”.

—¿Usted escucha la voz del ministro? —cargó el letrado de Jorge Fernández Díaz ante el relato del inspector.

—No —respondió Morocho.

—¿Olivera le enseñó el móvil para que usted pudiera ver que le estaba llamando realmente el ministro?

—No.

—El hecho de que le dijera que le estaba llamando el ministro, ¿usted lo percibió como algo para impresionarle o para presionarle?

—Era para que yo viera que, efectivamente, pendía de él y que estaba interesado en el objeto de la reunión, que era quitarme.