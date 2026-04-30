Hallados tres cadáveres flotando frente a las costas de Alicante en apenas dos días

Tres cadáveres en diferentes estados de descomposición han sido hallados y rescatados del mar frente a la costa de Alicante en los últimos dos días, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Los restos, de dos varones y una mujer, han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para su análisis, mientras que efectivos de la Policía Judicial de la Comandancia alicantina ya investigan el hallazgo para tratar de establecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes.

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Los hallazgos comenzaron este miércoles 29, por la mañana. El cadáver de un varón apareció flotando frente a las costas de El Campello, localidad situada a 15 kilómetros al norte de la capital de la provincia. Ya la mañana de este jueves, los restos de otro varón, que podría ser un menor, han sido avistados frente al litoral del Cabo de las Huertas, en el término municipal de Alicante. Horas después se ha rescatado el cuerpo de una mujer en un lugar próximo a la isla de Tabarca, a 12 millas náuticas al sur de la ciudad.

La Guardia Civil señala que ninguna de las tres personas ha podido ser identificada y sospecha que podrían proceder de naufragios de una embarcación, pero también podrían corresponder a varias, porque su diferente estado de descomposición indica que podrían haber estado más tiempo a la deriva unos que otros. Todo el litoral sureste de la Península, entre Almería y Valencia, y las islas Baleares son ser puntos habituales de llegada o de avistamiento de pateras que trasladan migrantes, habitualmente subsaharianos, desde las costas de Argelia.

Una de las posibilidades es que alguno de los fallecidos rescatados este jueves en Alicante formara parte de una embarcación que fue abordada el pasado 20 de abril frente al litoral de Cartagena (Región de Murcia). En la nave, que presumiblemente zarpó desde Argel, se encontró a dos personas vivas y tres fallecidas, y posteriormente aparecieron cinco cadáveres más frente al Cabo de Palos, también en la costa murciana. La hipótesis que se maneja en este caso es que viajaran de inicio 13 personas más, por lo que alguno de los cuerpos hallados en Alicante podrían pertenecer a esta patera. Las fuentes consultadas señalan que los investigadores no pueden relacionar los restos descubiertos este jueves con la patera de Cartagena.

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Pese a que el Mediterráneo occidental suele presentar mejores condiciones marítimas que el Atlántico, son frecuentes los naufragios con pérdida de vidas en la travesía entre el norte de África y el sur de España. En marzo, un hombre fue condenado en Alicante a ocho años de cárcel por patronear una embarcación en la que murieron cinco personas, cuatro de ellas migrantes, cuyos cadáveres fueron arrojados al mar, y la quinta, el segundo de a bordo, cuyo cuerpo seguía en la nave cuando fue rescatada frente a las costas de Xàbia, al norte de la provincia de Alicante. Al parecer, había embarcado a 19 somalíes a los que había cobrado 4.200 euros por cabeza por el viaje. El juzgado lo encontró culpable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.