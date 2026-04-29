Sumar lleva al Congreso una iniciativa para resarcir al escritor republicano Cipriano Salvador del falso robo de un ‘Da Vinci’ español

Una iniciativa de Sumar busca poner fin a la injusticia cometida contra Domingo Cipriano Salvador Gijón, maestro y escritor republicano al que la dictadura de Franco endosó el robo durante la Guerra Civil de La Santa Generación, una valiosa tabla del siglo XVI de Yáñez de la Almedina, discípulo español de Leonardo da Vinci. Cipriano Salvador, que años antes había inventariado el patrimonio histórico-artístico de la provincia de Ciudad Real, recibió el encargo de la República de proteger del expolio todas las obras relevantes de la comarca de Montiel. El maestro descolgó la tabla de Yáñez del retablo de la iglesia de Almedina y la custodió en su casa hasta que en 1938 fue recogida y enviada por la Caja de Reparaciones al Monasterio de Pedralbes (Barcelona). Acabada la contienda, la obra viajó hasta Villanueva de los Infantes reclamada como propia por su párroco a sabiendas de que su emplazamiento original se encontraba en Almedina. El religioso aprovechó un error en la medición de sus dimensiones para hacer ver que se trataba de una obra diferente a la incautada y malvenderla después al Museo del Prado.

Con la obra expuesta en la pinacoteca madrileña desde 1941, un grupo de falangistas detuvo a Cipriano Salvador en su casa de Villanueva de las Infantes acusándole de destruir el cuadro. Fue condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada a 30 años de prisión y trabajos forzados. En 1946 fue amnistiado por las autoridades franquistas que nunca reconocieron su error y que desterraron a Cipriano lejos de su amada Mancha. Murió en 1975 en Toro (Zamora) sin que su figura fuera restituida de forma pública. Todo ello, explica el historiador José López Camarillas, con el “silencio cómplice” del párroco de Infantes, “conocedor de esta injusticia”. Fue este profesor valenciano quien en 2020, durante una investigación sobre la represión franquista en Almedina, se topó con el rocambolesco periplo de la obra de Yáñez de la Almedina y de quien realmente la salvó de caer en manos de los anticlericales más exaltados. “El franquismo no sabía que Domingo Cipriano había salvado una obra de carácter religioso. Creía que la había destruido, pero tampoco le importaba mucho”, cuenta López Camarillas.

Sumar lleva este miércoles a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para resarcir la figura de Cipriano Salvador. El texto, que cuenta con los informes favorables del Ministerio de Cultura y del Museo del Prado, insta al Gobierno de España a realizar “un acto de homenaje al pintor manchego y al pueblo de Almedina” que incluya la entrega de una réplica de la obra y la colocación de una placa que repare “con honores” su nombre. Al Museo del Prado le pide que incorpore en sus guías y materiales divulgativos sobre la obra “toda la información relativa a su procedencia y su historia” y el papel que Cipriano Salvador desempeñó en su protección. “Todavía no sabemos si contará con los votos suficientes, pero su rechazo sería una enorme injusticia para con él y su familia, pero también para el pueblo de Almedina que merece que, al menos, vuelva una copia al lugar donde siempre perteneció esta maravillosa obra de arte”, asegura a EL PAÍS Engracia Rivera, diputada de Izquierda Unida y oriunda, como López Camarillas, del pueblo manchego de Almedina.

Para Rivera, la aprobación de esta PNL sería “un ejercicio de verdad, justicia y reparación a la memoria de una persona siempre entregada a la cultura y al progreso de su tierra, Castilla-La Mancha”, además de “un hito importantísimo en la memoria democrática de la provincia de Ciudad Real”. “No es lo mismo pasar a la historia como un expoliador de patrimonio artístico que como un héroe que se jugó la vida para protegerlo y que estuvo a punto de morir asesinado a manos del régimen”, defiende López Camarillas.

Imagen de la tabla Santa Ana, la Virgen, Santa Isabel, San Juan y Jesús nin~o', conocida también como La Santa Generación, de Yáñez de la Almedina. Museo del Prado

La gesta de aquel maestro republicano, sepultada como muchas otras por la épica evacuación de los tesoros del Prado, busca hacerse un hueco entre los escasos ejemplos aún de memoria democrática aplicada al arte. “Es de los primeros que pone nombre y apellidos a un republicano represaliado por salvar patrimonio nacional, pero también a los verdugos que se enriquecieron con su dolor. Y lo hacemos con pruebas, de manera científica, para romper el relato franquista del expolio rojo que durante décadas les ha funcionado para repartir responsabilidades”.

Aunque la iniciativa de Sumar no busca que el Museo del Prado devuelva la obra original a Almedina, como sí ha hecho recientemente con otras piezas incautadas durante la Guerra Civil, sí pide al menos una reparación simbólica a través de una copia idéntica a la que se exhibe en la sala 052B de la pinacoteca. Almedina ya cuenta con un museo al aire libre dedicado a su hijo y pintor más ilustre, con 26 réplicas de sus cuadros realizadas en azulejos e incrustadas en las fachadas de sus casas y edificios municipales. Sin embargo, La Santa Generación no está entre las reproducidas, como si se reservase un lugar especial para ella. “Es importante que el Ministerio de Cultura, el Museo del Prado y el Congreso de los Diputados intenten reparar este daño con una réplica del cuadro y con el reconocimiento de que este patrimonio le pertenecía al pueblo”, remarca López Camarillas. Hacerlo, asegura, ayudaría a cerrar una herida y a dar un impulso a este municipio de apenas 500 habitantes. “Como decía Cipriano Salvador, se le privó de una oportunidad para desarrollarse y prosperar”.