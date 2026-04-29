Sánchez intenta rebajar la tensión y afirma que quiere “buena compañía como la del PNV” para llegar al final de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso a preguntas del PP, el PNV y UPN un día después de que la Cámara baja tumbara el decreto de la prórroga de la congelación de los alquileres y a pocos días del inicio de la campaña electoral para las andaluzas, que serán el próximo 17 de mayo. Además, Sánchez ha tratado de rebajar la tensión con el PNV tras la crisis generada entre los socialistas vascos y la formación nacionalista por una imagen generada con inteligencia artificial difundida por el PSE en la red social X. La portavoz parlamentaria del Partido Nacionalista Vasco ha preguntado al jefe del Ejecutivo por las “prioridades” del Gobierno y la forma en las que las abordará dada la “aritmética parlamentaria” de la Cámara baja. Antes de hablar de las prioridades del Gobierno, Pedro Sánchez ha criticado los pactos entre el PP y Vox, cuya “prioridad”, dice, “es la xenofobia, el racismo, la confrontación, la polarización y la segregación” Eso es lo único que pueden ofrecer el Partido Popular y Vox en los territorios en los que están gobernando”.

“Las prioridades del Gobierno de España las marcamos hace ocho años. Crecer, crear empleo, redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora de nuestro país. Y es también afrontar las transformaciones digital y energética”, ha enumerado Sánchez antes de destacar que otro de los objetivos de su Ejecutivo es “defender un orden multilateral que garantice la paz y la estabilidad en el mundo como garantía de la prosperidad de las naciones”. Para conseguir eso, Sánchez ha hablado de la necesidad de “oposiciones constructivas que piensen en el interés general y no en el partidista”. Ante esto, la portavoz del PNV ha recordado la importancia de cuidar las formas y el respeto entre formaciones: “Quizá usted en lo que queda de la legislatura tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ese es también nuestro objetivo, pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no”, ha afeado Vaquero en una referencia velada a la crisis abierta este martes por el tuit publicado por el PSE.

Sánchez ha hecho entonces un gesto a los nacionalistas vascos afirmando que hasta entonces quiere “buena compañía como la del PNV” y ha dado un repaso a algunas políticas impulsadas con el apoyo del grupo parlamentario vasco además de añadir que para lograr las prioridades de su Gobierno se necesita “diálogo” y “consistencia”: “Para lograr todas esas prioridades necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco, necesitamos consistencia porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al PNV siempre tener esa posición constructiva”.

El Partido Popular ha registrado, como es habitual, una pregunta genérica que pronunciará su presidente (“¿A qué intereses sirve este Gobierno?”), pero finalmente se ha centrado en la corrupción y en la huelga de médicos. “Hoy coinciden dos hitos que retratan perfectamente cómo ha gobernado usted mientras su mano derecha está sentada en el banquillo del Tribunal Supremo. Hoy hay una nueva jornada de huelga de los médicos en España. El juicio a Ábalos es un juicio a su Gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí. Pero además, no soluciona los problemas de la gente. Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España”, ha denunciado Feijóo.

Sánchez ha replicado al líder del PP haber dotado de “1.000 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos” y ha afeado a Feijóo que “lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio la sanidad privada”. El presidente del Gobierno ha defendido que su Ejecutivo está dedicado a “servir a la mayoría social de este país”. “Y eso lo hemos hecho siempre con su voto en contra, poniéndose de perfil. Nosotros servimos a la mayoría, ustedes, señor Feijóo, sirven a los de siempre, a la élite de este país”, ha criticado.

Feijóo también ha echado en cara a Sánchez el incremento de las listas de espera sanitarias: “¿Sabe cuánto se ha incrementado la lista de espera en España? Más de dos millones de personas durante la huelga de médicos de su gobierno” y ha pedido al presidente que escuche a los médicos.