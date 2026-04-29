Los hijos de Pujol presentan la fortuna oculta en Andorra como un “fondo de resistencia”

Los hijos de Jordi Pujol han tratado de convencer al tribunal este miércoles, en sus declaraciones como acusados, de que la fortuna oculta por la familia en Andorra procede, en su totalidad, de un legado de su abuelo Florenci Pujol. Los siete hijos del expresident han coincidido en lo esencial de su relato: Florenci estaba preocupado por las turbulencias de la política española y, sobre todo, por cómo la pasión de su hijo por Cataluña podía acabar dañando el patrimonio familiar. De modo que decidió dejar una importante suma de dinero en el extranjero, opaca a Hacienda, como una especie de “fondo de resistencia”, en palabras de Oriol Pujol, el primero de los cinco que han declarado este miércoles en la Audiencia Nacional. Todos ellos, por cierto, han evitado enfrentarse al fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y se han limitado a contestar a las preguntas de sus abogados.

Con una enorme habilidad para los negocios, Florenci Pujol supo hacer fortuna de mil y una formas: se dedicó al tráfico ilegal de divisas desde Tánger durante la autarquía franquista; obtuvo grandes sumas invirtiendo en bolsa; adquirió acciones de un laboratorio que vendió una pomada de enorme éxito; y acabó siendo uno de los fundadores de Banca Catalana. La relación con su hijo Jordi, que llevaba el veneno de la política en la sangre, fue complicada. Cuando le encarcelaron por su actividad antifranquista, Florenci “fue de gran ayuda para la familia”, ha contado Marta Ferrusola, segunda de los siete hermanos. Por edad, fueron ella y el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, quienes más trato tuvieron con su abuelo y también los primeros en conocer la existencia del supuesto legado.

Marta ha evocado los “enfrentamientos” que presenció entre su abuelo y su padre cuando era niña, en la casa de veraneo familiar en Premià (Barcelona). “Era por cómo mi padre usaba el dinero. Mi abuelo estaba preocupado por la obsesión de mi padre por Cataluña”, dice en alusión a los proyectos culturales, vinculados al catalanismo, que Jordi Pujol ayudó a financiar a través de Banca Catalana. Por eso a Marta no le extrañó saber, una vez muerto Franco, que Florenci había dejado un dinero para su nuera, Marta Ferrusola, y para sus nietos.

500 millones de pesetas

Florenci murió en septiembre de 1980, poco después de que su hijo tomara posesión como presidente de la Generalitat, un cargo que ocuparía los 23 años siguientes. Durante la primera década, el legado fue gestionado por un amigo y un familiar, hasta que en 1990 el primogénito tomó las riendas. La deixa, en catalán, tenía entonces, han coincidido los hermanos, “unos 500 millones de pesetas” que debían repartirse entre ocho partes: la nuera y los siete nietos de Florenci, pero en ningún caso el expresidente catalán. Si se calcula ese dinero con la aplicación del Instituto Nacional de Estadística (que tiene en cuenta la actualización del IPC) sería el equivalente a 8 millones de euros actuales; es decir, un millón por persona.

Los hijos acabaron recibiendo bastante más del doble de esa cantidad en 2000, cuando los productos en los que estaba invertido el dinero (láminas financieras opacas, compra de deuda de países europeos) vencieron y dieron un rendimiento. Esa es, por lo menos, la tesis de la familia, que no dispone de pruebas documentales del legado más allá de una carta manuscrita (consta en la causa del caso Pujol) en la que Florenci expresó a su nuera, Marta Ferrusola, sus tribulaciones. “Mi abuelo expresa sus miedos sobre el uso que hacía mi padre del dinero para proyectos culturales”, ha detallado Pere Pujol.

Desde esa fecha, cada hijo se hizo cargo de su parte del pastel. Algunos fueron más atrevidos y se lanzaron a acometer inversiones; por encima de todos, Jordi Pujol Ferrusola. Otros fueron más conservadores, como Mireia Pujol, bailarina de profesión. “No toqué el dinero, ni viví de él ni pensaba en él”. La mayoría de los hermanos invirtió en los productos siguiendo los consejos del gestor de Andbank. Mireia ha recordado que, como cinco de sus hermanos, supo de la existencia del legado en una reunión en casa de sus padres en 1990. “Allí se nos explica que mi abuelo pensó que necesitaríamos un fondo de reserva (...) Cuando te lo dicen, te quedas con una sensación de sorpresa”. La penúltima de los Pujol ha añadido que, de los 62 millones de pesetas iniciales, recibió 125 (como los demás) “por el trabajo del dinero”.

La Fiscalía Anticorrupción no se cree la tesis del legado y considera que los fondos depositados en Andorra proceden de la corrupción política. Considera que los pagos millonarios que múltiples empresas desembolsaron a Jordi Pujol Ferrusola fueron una tapadera para camuflar el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública bajo el influjo de la larga etapa de gobierno (1980-2003) de Jordi Pujol. Todos los hermanos han negado cualquier influencia o vinculación con el sector público, e incluso Oleguer Pujol, el benjamín, ha remarcado que ha trabajado casi siempre en Madrid, lejos en cualquier caso de Cataluña y de las administraciones. Salvo dos inversiones, ha dicho, tampoco usó el dinero. “Prácticamente no lo toqué, lo destiné a mi ahorro personal y a tener un fondo de reserva”.

Las cosas se complicaron en 2010, cuando Andbank “invitó” a la familia a dejar el banco por ser personas expuestas públicamente y tuvieron que marcharse a Banca Privada de Andorra (BPA). La mayoría mantuvo allí sus cuentas hasta que, en julio de 2014, el diario El Mundo publicó un pantallazo con los depósitos. “A raíz de esa noticia quedamos expuestos y decidimos regularizar”, ha contado Pere, idea que han repetido los demás. Poco después, Jordi Pujol emitió su famoso comunicado, en el que admitía la existencia de cuentas opacas a Hacienda en Andorra y pedía perdón, lo que desató una tormenta pública en Cataluña.

Uno de los hermanos ya se había desprendido antes de los activos: Oriol Pujol, que por su dedicación política (fue alto cargo de Convergència y ocupó diversas responsabilidades en la Generalitat) decidió abandonar su legado andorrano a partir de 2009. “Por mi actividad política, me supone una incomodidad tener este fondo y decido prescindir de los recursos que hay en la cuenta”, ha detallado.