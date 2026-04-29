La Gerencia de Urbanismo de Málaga acumula casi 13.000 expedientes disciplinarios sin resolver, algunos de los años 90

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga tiene casi 13.000 expedientes de infracción pendientes. Muchos de ellos abiertos en los años noventa y aún con la primera inspección sin realizar. El dato, facilitado por la oposición municipal a raíz de una pregunta al Ayuntamiento de Málaga, no es ninguna sorpresa para el Colegio Oficial de Arquitectos de la ciudad. “Hay poco personal y el que hay hace lo que puede”, dice la decana, Susana Gómez de Lara. Tampoco es inesperado para la media docena de profesionales consultados por EL PAÍS. “La escasez de medios es abrumadora”, añade el arquitecto Antonio Díaz. “Es un caos, es la ciudad sin ley. Las denuncias se quedan en un cajón y las multas rara vez llegan”, certifica otro colegiado, que prefiere no ser nombrado para evitar consecuencias. La cifra fue hecha pública por Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, que dijo que el sistema de disciplina “está absolutamente colapsado”. La concejal de Urbanismo, Carmen Casero, sin embargo, aseguró que es “falso” que exista un tapón.

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El asunto saltó a la actualidad hace unos días. El 8 de abril, Morillas denunció que “el sistema de disciplina urbanística en la ciudad de Málaga está absolutamente colapsado” a partir de los números emitidos oficialmente por la Gerencia, que revelan que entre los casi 12.823 asuntos pendientes hay más de 8.700 “que ni siquiera han pasado de las fases preliminares”, además de casos sin cerrar iniciados en los años ochenta y noventa. También existen más de 2.600 a la espera de una visita del inspector. La portavoz del grupo de izquierdas aseguraba que “el modelo de gestión del PP tenía dos caras”: a un lado, “un urbanismo absolutamente salvaje y supeditado a los intereses económicos de unos pocos”; al otro, “barra libre para las infracciones urbanísticas”.

El Ayuntamiento mantuvo silencio ese día y el siguiente, pero a primera hora del viernes, día 10, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, convocó de urgencia a los medios. Lo hizo para dar aclaraciones, explicó, y puntualizar que, en su opinión, no existe una paralización intencionada de expedientes de infracción. “Quiero dejar meridianamente claro que esto es rigurosamente falso. Es mentira. Lo digo con contundencia”, remachó quien, además, invitó a Morillas a acudir a los juzgados “si tiene la más mínima duda de que en alguno de esos expedientes ha habido algún tipo de indicación, instrucción, orden sobre algún técnico de la Gerencia de Urbanismo para que se paralice un expediente y se deje sin resolver”.

Casero añadió algunos datos, como que de los 48.365 expedientes de infracción gestionados, el 74% ya están resueltos, aunque eso confirmase que, efectivamente, el 26%, los casi 13.000 denunciados por la oposición, siguen sin resolverse. Además, afirmó que en realidad son solo 9.000 expedientes, porque algunos suman varios trámites sin resolver —de ahí que la cifra supere luego los 12.823 casos pendientes—. Ante la insistente pregunta de una periodista, no quiso dar el detalle de cuántos inspectores hay en el servicio. “No, no quiero”, respondió, aunque dijo que había 19 personas en el servicio de infracciones entre abogados, administrativos o auxiliares, sin especificar. “No existen retrasos”, recalcó para insistir en que todo funciona “con normalidad”.

Como respuesta a aquella intervención, Morillas —que aseguró que solo hay tres inspectores para toda la ciudad, como dicen los datos oficiales que recibió de la gerencia—invitó a la concejala a abrir una comisión de investigación para esclarecer todo. No sería la primera. En 2018, cuando había 7.000 casos pendientes, ya se celebró una con varias reuniones. Entre sus conclusiones se reconocían “injerencias políticas, presiones e incluso represalias para frenar expedientes de infracciones” con la idea de evitar y retrasar multas y derribos forzosos. Ese punto fue aprobado con el voto de la oposición y rechazado por el PP.

“Hay poco personal”

Casero señaló en sus manifestaciones la complejidad de los trámites, que incluyen un proceso que arranca con la denuncia y continúa con la comprobación, la apertura (o no) de expediente de infracción, la declaración de restablecimiento de legalidad o de paralización de obra, la notificación a los interesados, la apertura del plazo de alegaciones y su posterior resolución, así como recursos a esa decisión y una disposición final. Paralelamente, incluye comunicaciones de hasta una docena de multas coercitivas “para velar por la garantía legal”. “En la administración hay mucha burocracia, sí. ¿Excesiva? Creo que si el procedimiento se solventa satisfaciendo el interés municipal, que es el cumplimiento estricto de una licencia, me parece bien”, señaló.

Los profesionales del sector consideran que hay dos elementos clave para que haya ocurrido esta situación. Una, reciente, es la Ley Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) de la Junta de Andalucía, que entró en vigor en diciembre de 2021 y que permite una simple declaración responsable para arrancar una obra que no sea demasiado grande. “Luego, con la picaresca, se hace lo que no se debe y se multiplican los expedientes disciplinarios”, explica Susana Gómez de Lara, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Apunta un segundo factor, que se repite desde hace años en la ciudad: la falta de medios. “Como hay poco personal, la gente se arriesga y luego, si les pillan, lo subsanan o pagan la multa. Y si no, pues listo”, apunta.

“Es un mal endémico”, añade el arquitecto Antonio Díaz Casado de Amezúa. “Hay una escasez de técnicos y medios abrumadora. Es brutal. El capital humano no es malo, hay buen trabajo, pero es muy insuficiente”, subraya. “No es un exceso de celo, es que faltan muchos medios”, insiste. “Llevo quejándome más de una década de que cualquier trámite urbanístico es un calvario. Y eso incluye las infracciones”, sostiene a quien no le han extrañado las cifras de casos pendientes debido “a la nueva legislación, la falta de medios y el menosprecio de lo público”. Además, cree que Málaga se convierte en una especie de ciudad sin ley porque ante los graves problemas para obtener licencia y la cantidad de infracciones pendientes, muchos constructores recomiendan a sus clientes saltarse al arquitecto y evitar la burocracia. “Si nadie denuncia y nadie controla que se cumplan luego las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad, superficie mínima, saneamiento u otros aspectos, se extiende la imagen de que aquí se puede hacer lo que sea”, protesta.

“Dar ejemplo”

“Mira las cubiertas, los áticos que hay en el centro, la reforma de locales comerciales, los cierres acristalados en fachadas protegidas. Está todo lleno de construcciones ilegales y aquí no pasa nada, se mira para otro lado. No hay apenas demoliciones y las multas no llegan. Las denuncias se quedan en un cajón”, sostiene otro arquitecto, que prefiere no dar su nombre. “Solo hay algunas denuncias de vecinos, pero es muy fácil ver lo que está mal hecho simplemente visitando Google Earth. Hacen falta muchos más inspectores, más gente en la calle, más multas y demoliciones. Dar ejemplo”, añade. “También ayuda a esta situación la sensación de que a nadie le importan las infracciones urbanísticas. Se ven mal otras faltas o delitos, pero los urbanísticos no están mal vistos en general por la sociedad”, añade otro arquitecto, quien cree que el alcalde, Francisco de la Torre, tampoco tiene excesivo interés en el urbanismo ni conocimiento profundo sobre el funcionamiento de la gerencia.

“Al final todo es un caos”, destaca también quien cree que la política no quiere abrir el melón urbanístico porque perdería votos y que, ante la situación, muchos promotores se arriesgan a hacer lo que necesitan. “De eso se aprovechan los fondos de inversión, que hacen muchos trabajos sin licencia y que, si luego tienen alguna multa por casualidad, tiene dinero de sobra para pagarlo porque les compensa el tiempo que, por ejemplo, han explotado una vivienda turística”, añade otro arquitecto, que ha llamado alguna vez a la Policía Local para denunciar alguna obra ilegal y ha obtenido como respuesta que de eso se ocupa la gerencia. Y allí nadie le ha hecho caso porque no dan abasto. “Los fondos buitres son los únicos que tienen capacidad de aguantar todas estas cosas y beneficiarse”, confirma el arquitecto Salvador Moreno Peralta, Premio Nacional de Urbanismo en 1983 por su trabajo en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El profesional se queja de la burocracia “que tanto hace sufrir al ciudadano” y cree que el problema diario solo se convierte en noticia cuando se acumulan “tantos expedientes”. “Entonces nos quejamos, pero al día siguiente nos olvidamos del problema y todo queda igual”, lamenta.