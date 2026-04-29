El “acusador sobrevenido” toma la palabra: Aldama declara antes que Ábalos y Koldo en el Supremo

Tras 10 sesiones de juicio, más de 80 testigos e infinitas discusiones de las defensas con las acusaciones y el tribunal, este miércoles llega el turno de los interrogatorios a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, los tres acusados de la presunta trama corrupta en torno al Ministerio de Transportes que se juzga en el Tribunal Supremo. A petición del exministro y su antiguo asesor, el tribunal ha decidido que el empresario sea el primero en declarar, y lo hará este miércoles a partir de las 10.00. Después, y por este orden, lo harán García y Ábalos, quienes tienen a su acusador más agresivo sentado en el mismo banco, por lo que más allá del relato que se ha ido construyendo a lo largo de la vista oral, del que salen bastante mal parados, el exministro y quien fuera su asistente tendrán que defenderse de las acusaciones que les haya atribuido Aldama en su propia declaración.

Cuando el empresario se siente este miércoles en la silla que durante 10 sesiones han ocupado los testigos, el juicio entrará en una nueva fase cuyo guion es difícil prever con detalle. Las defensas de Ábalos y García han reprochado a Aldama su papel de “acusador sobrevenido”, porque al margen de los hechos que les ha atribuido desde que, en noviembre de 2024, decidió autoinculparse y colaborar con la justicia, su abogado, José Antonio Choclán, ha sido implacable con los testigos más afines al exministro y su asesor y se ha adherido al criterio de la Fiscalía cuando el tribunal ha pedido opinión a las partes para resolver cualquier duda surgida durante la vista.

Aldama ha encarado el juicio en una posición más cómoda que sus dos compañeros de banquillo. No solo porque es el único de los tres que está en libertad, sino porque afronta una petición máxima de cárcel de siete años, frente a los 24 que reclama la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos y los 19 y medio que pide para García (las acusaciones populares, dirigidas por el PP, solicitan 30 años para ambos). El empresario se ha beneficiado de una reducción en la petición de pena por colaborar con la justicia, pero todavía se juega mucho. Por una parte, los abogados de Ábalos y de Koldo han cuestionado durante el juicio su credibilidad y en eso van a incidir durante su declaración; por otra, su defensa pretende que la petición de pena para él se reduzca aún más por la vía de aplicarle un grado mayor en la atenuante de confesión, para lo que, según fuentes de su entorno, aportará nuevos datos para ratificar su compromiso de colaboracióncon la justicia.

Las larguísimas comparecencias de los agentes de la Guardia Civil que testificaron este lunes no fueron favorables para los intereses del empresario. El jefe del departamento de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO), el teniente coronel Antonio Balas, no dudó en describirle como el cerebro de la trama, que vio en Ábalos y Koldo a dos cargos públicos susceptibles de corromperse y lo aprovechó. “Quien paga, manda, y ese es Aldama”, apuntó el agente, que recordó que son muchos los episodios constatados durante la investigación en los que el empresario azuza al exministro y su asistente para que atiendan sus demandas y ellos agachan la cabeza y obedecen.

Los contratos de mascarillas que se juzgan en el Supremo son, según el teniente coronel de la UCO, “el paradigma” de lo que Aldama perseguía pagando 10.000 euros mensuales al entonces ministro y su asesor. Lo que el empresario pretendía y, según las acusaciones, consiguió, era “comprar la voluntad del ministro” y exprimir su capacidad de decisión. Los investigadores cifran en más de seis millones de euros las ganancias que obtuvo solo con la venta de mascarillas a Transportes. “Esa capacidad de decisión es la que quiere Aldama porque le genera muchos beneficios”, advirtió Balas.

La defensa del comisionista, que apenas intervino en las 12 horas de interrogatorio a agentes de la UCO, intentó que la Guardia Civil ensalzara ante el tribunal la relevancia que ha tenido para la investigación la información aportada por Aldama. Pero pinchó en hueso. “A efectos de nuestros informes no ha aclarado nada lo que declaro voluntariamente Aldama en noviembre de 2024”, afirmó el teniente coronel. Como mucho, ha servido para “aclarar” lo que ya “apuntaba” la UCO.

Los abogados de Ábalos y García han dado muestras durante el juicio de que no van a conformarse con esquivar las acusaciones del empresario, sino que pretenden cargar sobre este más responsabilidad de la que él ha reconocido. Algunas intervenciones de los letrados en el juicio, como cuando el del exministro de Transportes preguntó a la expareja de este, Jésica Rodríguez, si era una prostituta “captada” por Aldama, han dejado algún aviso de que pueden transitar ese camino.

La intención del tribunal es que este miércoles declaren los tres acusados, pero algunas de las partes implicadas prevén que la declaración del empresario pueda extenderse durante toda o casi toda la jornada, lo que llevaría todo o parte de las declaraciones de Koldo y Ábalos (por este orden) al jueves. Las defensas del exdirigente socialista y su antiguo asesor han salido tocadas de las primeras semanas de juicio porque los testimonios escuchados hasta ahora han reforzado los indicios de que ambos hicieron favores a Aldama y su entorno a cambio de contraprestaciones. Según Anticorrupción, promovieron la compra de 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, intentaron agilizar el rescate de Air Europa o la concesión de una licencia de operadora de hidrocarburos a Villafuel y emitieron salvoconductos que permitieron eludir las restricciones de movimientos del estado de alarma a las personas señaladas por el empresario. Además, propiciaron la contratación en empresas públicas de dos mujeres vinculadas a Ábalos que cobraron sin ir a trabajar.

Se da por hecho que las defensas de Ábalos y García unirán fuerzas contra la del empresario, pero la duda es si, una vez terminada la declaración de este, el letrado del exministro intentará cargar sobre el antiguo asesor las irregularidades de las que se le acusa y la del asistente hará lo mismo contra quien fue su jefe. A eso apunta la estrategia de la defensa de Ábalos a lo largo de la vista, que ha consistido en intentar situar a su cliente en un segundo plano y desmarcarse de muchas de las gestiones de su asesor. La letrada de este, a su vez, ha tratado de evidenciar que García no tenía autoridad para ordenar nada y se limitaba a cumplir los mandatos del ministro.