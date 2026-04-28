Los acusados de matar a dos africanos y arrojar sus cuerpos a un depósito de aceite reconstruyen el crimen

Juan M., uno de los acusados, accede a la nave para la reconstrucción del doble crimen en las instalaciones de Porkytrans, en Librilla (Murcia), este martes.

En mayo de 2025, en una nave abandonada de una empresa en quiebra en el municipio de Librilla (Murcia, 5.800 habitantes), la Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de dos hombres de origen africano desaparecidos medio año antes. Los dos acusados de asesinarlos, descuartizarlos y ocultar sus restos —tío y sobrino— han regresado este martes a la escena del crimen para reconstruir lo que pasó aquella mañana del 14 de diciembre. Reconocen que mataron a las dos víctimas pero aseguran que lo hicieron para defenderse, porque ellos les atacaron primero.

Los acusados de este doble asesinato, Juan M., un septuagenario socio de la empresa propietaria de las instalaciones donde se hallaron los cuerpos, y Jesús P., su sobrino, han llegado a la nave en torno a las 10.30 horas acompañados por sus abogados y por un fuerte dispositivo de seguridad con miembros de la Guardia Civil y de la policía judicial. Ya desde las nueve de la mañana había numerosos furgones y vehículos sin rotular en el entorno de la nave, ubicada a unos cinco kilómetros de Librilla entre huertos de limoneros. Uno de los fallecidos había enviado a su mujer un mensaje con la ubicación de ese lugar el día que desapareció, lo que ayudó a los investigadores a localizar los cuerpos.

Los dos acusados están en prisión provisional desde que fueron detenidos en mayo de 2025, pero no fue hasta el pasado mes de febrero cuando dieron por primera vez su versión de los hechos ante el juzgado número 4 del municipio de Totana. Según ha explicado a EL PAÍS su abogado, Evaristo Llanos, Juan y Jesús habían quedado en las instalaciones de Porkytrans, una compañía en concurso de acreedores desde hacía casi una década, con dos hombres africanos, Jean Mirabeau Ngoho, natural de Camerún, y Siaka Coulibaly, de Costa de Marfil.

Los acusados les habían entregado 200.000 euros para que multiplicaran ese dinero y el día del suceso habían ido a la nave para comprobar si estaban siendo estafados. Comenzó así una fuerte discusión en la que, siempre según la versión de los acusados, Ngoho persiguió a Jesús, cuchillo en mano, le atacó a patadas rompiéndole una pierna y, en el forcejeo, Jesús logró clavarle el cuchillo y matarlo. En cuanto a Siaka, se encaró con Juan, que le apuntó con una escopeta que había en la nave y disparó al suelo, pero la bala le habría impactado de rebote en la pierna. Según la versión que mantienen los acusados, fue Juan, sin la colaboración de su sobrino, quien ocultó los dos cadáveres de las víctimas en un depósito de aceite usado para camiones. Para hacerlo, tuvo previamente que desmembrar sus cuerpos, ya que no cabían por la boca del depósito.

Jesús P., uno de los acusados, accede a la nave para la reconstrucción del doble crimen en las instalaciones de Porkytrans, en Librilla (Murcia), este martes. Alfonso Durán

De hecho, las tareas de recuperación de los cadáveres fueron especialmente complicadas. La Guardia Civil difundió un vídeo en el que se podía ver cómo agentes especializados accedían al depósito, que había sido previamente vaciado, por una estrecha trampilla y sujetos por una grúa y ataviados con bombonas de oxígeno. Los fallecidos tuvieron que ser identificados mediante muestras de ADN por el mal estado en el que se encontraban.

Los dos acusados han reconstruido su narración de los hechos este martes en tres fases. Primero ha aportado su versión Jesús, que ha permanecido en las instalaciones algo más de una hora y media. Tras él, sobre el mediodía, entraba en la nave su tío Juan y, una hora después, volvía al lugar Jesús. Los dos han abandonado finalmente las instalaciones sobre las dos de la tarde, después de explicar a los agentes, forenses y demás especialistas de la comitiva policial y judicial cómo actuaron aquel día, utilizando incluso dos maniquíes para simular los cuerpos sin vida de las víctimas.

Para Valentín Fernández, abogado de parte de los familiares de Ngoho, la recreación ha sacado a la luz contradicciones entre las versiones ofrecidas por el tío y el sobrino, a los que acusará de asesinato y no de homicidio como tenía previsto inicialmente, porque considera que, lejos de actuar en defensa propia, las muertes fueron premeditadas y preparadas de antemano.

Imagen del dispositivo policial durante la reconstrucción del doble crimen en las instalaciones de Porkytrans, en Librilla (Murcia). Alfonso Durán

Para Llanos, abogado de los acusados, en cambio, la recreación consolida la versión ofrecida por el tío y el sobrino, que incluso han podido mostrar en la mañana de hoy dónde guardaron parte de los billetes falsificados, que continuaban en la nave, probando así la supuesta estafa de los africanos. Fue este abogado el que solicitó la reconstrucción in situ de los hechos, que ha sido grabada en vídeo y que será ahora recreada virtualmente en 3D para ser utilizada en el juicio que, previsiblemente, se celebrará ante un jurado popular.