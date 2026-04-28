Lluvia de críticas en el Congreso contra el servicio de Renfe tras su defensa como “víctima” en Adamuz y Gelida

Tres meses después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el presidente de la operadora Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados a petición propia. Ha antepuesto ante los grupos políticos en la Comisión de Transportes que lo hacía “como empresa perjudicada” en ambos siniestros, pero ha tenido que soportar un aluvión de críticas y peticiones de dimisión por la situación del servicio ferroviario, aquejado por múltiples incidencias en la infraestructura; condicionado por la avanzada edad del parque de trenes y por las crecientes afectaciones ajenas a las vías y los convoyes, como son las provocadas por temporales e incendios forestales. Desde ERC, Junts, PP o VOX se ha sumado la gestión de las públicas Renfe y Adif como lastre para el servicio.

La intervención de Fernández Heredia ha arrancado con la afirmación de que los ciudadanos “siguen confiando en el medio ferroviario como un modo seguro de transporte”. Sus primeras palabras también han sido de recuerdo a las 211 víctimas, 47 de ellas mortales, que dejaron los accidentes de enero en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y en la línea 4 de Rodalies de Cataluña. Desde los grupos de la oposición se le ha afeado que sus explicaciones llegan tarde.

Fernández Heredia ha puesto de manifiesto que el personal de Renfe al frente del convoy accidentado en Adamuz tenía la habilitación y experiencia adecuada, del mismo modo que el tren estaba al día con sus revisiones. Ese Alvia que cubría el recorrido entre Madrid y Huelva chocó a las 19.43 del domingo 18 de enero con un tren de Iryo descarrilado segundos antes en el punto kilométrico 318,681, a la altura de Adamuz. La hipótesis central sobre la causa del siniestro es la rotura del carril o de una soldadura, tal y como reiteró este lunes en el Senado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón. Desde Renfe se ha optado por no cargar de responsabilidad al gestor de la infraestructura Adif, ambas dependientes del Ministerio de Transportes, mientras están abiertas las investigaciones técnica y judicial. “Hay demasiada gente intoxicando con algo muy serio”, se ha quejado Álvaro Fernández Heredia.

Parte de los argumentos del presidente de Renfe se han dirigido a defender la eficacia de la intervención, en el punto de la tragedia de Adamuz, por parte de las brigadas de socorro de la compañía, activadas desde Córdoba, así como la atención a las víctimas y sus familiares. También ha detallado los servicios prestados a los viajeros de 17 trenes afectados por la paralización de la línea Madrid-Sevilla, diez de ellos en ruta y siete suspendidos en estaciones. “El equipo de Renfe ha estado y está en todo momento al lado de las víctimas”, ha aseverado el presidente de la operadora, “la interlocución es diaria y estamos dispuestos a hacer seguimiento de cada una de ellas y a ayudarlas en lo que precisen”. La operadora, ha relatado el compareciente, ha dispuesto en este tiempo un dispositivo de 194 personas para atender directamente las consecuencias del siniestro de Adamuz, 93 de ellas externas.

Sobre el accidente de Gelida, del 20 de enero en la línea 4 de la red de Rodalies de Cataluña, Álvaro Fernández Heredia ha situado la tesis de la investigación, tal y como sostiene la CIAF, en que el tren de Renfe colisionó con un muro de hormigón de la autopista AP-7 que estaba desprendiéndose a su paso. Azotaba esos días la borrasca Harry en Barcelona. Tras la activación del freno de emergencia cuando se circulaba a 60 kilómetros por hora, el convoy recorrió 60 metros y chocó en apenas cuatro segundos. Perdió la vida el conductor en formación y se contabilizaron 41 heridos. De nuevo, el presidente de Renfe ha hablado de la habilitación del personal ferroviario que viajaba a bordo y del correcto estado de revista del tren.

“Estos meses hemos redoblado esfuerzos para defender que el ferroviario es un modo de transporte seguro, si no el más seguro. También hemos mostrado compromiso con las víctimas y utilizaremos esta experiencia para mejorar. Renfe es una víctima más, y hemos atendido la crisis como debe hacerlo una empresa pública comprometida. Renfe es segura y trabaja para facilitar la movilidad de la ciudadanía, por complejas que sean las circunstancias”, ha zanjado el responsable de la operadora.

La oposición al Gobierno ha sacudido el debate con continuas referencias a “las incidencias continuas”, y se ha criticado un relato en el que, según la diputada Patricia Rueda, de la bancada de Vox, “no se ha entonado el mea culpa; en la empresa privada estarían todos despedidos”. La representante del PNV, Nerea Rentería, ha espetado que “la seguridad ferroviaria no puede estar supeditada a criterios económicos”, a lo que el presidente de Renfe ha contestado que se está materialización el compromiso de refuerzo de personal en el marco de la desconvocatoria de huelga de maquinistas, que fue anunciada para febrero contra el mal estado de las redes que gestiona Adif. Desde el PNV también se ha puesto de manifiesto “el abandono del servicio [ferroviario] en el País Vasco y Navarra”, con retrasos continuos y la pérdida de relaciones de larga distancia. Y el miembro de Junts Isidre Gavin ha denunciado una vez más la falta de inversión en Rodalies, “de la que Renfe es corresponsable”. Desde su punto de vista, el accidente de Gelida fue evitable por sus similitudes con el de Vacarisses (Barcelona) el 20 de noviembre de 2018, donde se achacó el siniestro a las lluvias y también falleció una persona. “Era Renfe, y no los maquinistas, quien debió plantarse ante Adif en busca de una solución para la seguridad del servicio de Rodalies”, ha golpeado Gavin.

Álvaro Fernández Heredia ha reconocido que el servicio en Rodalies “no es que merecen los viajeros, pero no se puede poner en duda la seguridad”. El primer ejecutivo de Renfe ha afirmado que Adif ha actuado sobre 90 puntos críticos de la red catalana tras la cadena de borrascas de enero por indicación de Renfe y sus maquinistas.

El socialista Ignacio López Cano ha defendido la actuación y transparencia del Gobierno tras los siniestros y ha cargado contra la presión del Partido Popular en plena investigación. El diputado popular Héctor Palencia ha achacado, a continuación, una “actitud cobarde” al presidente de Renfe por no responder ante “el caos del servicio ferroviario, la bajada de la exigencia o la rebaja de las indemnizaciones a los viajeros”. Es en este punto donde se ha culpado a Renfe de perder el control, durante 31 minutos, sobre la situación del Alvia de Adamuz en los minutos posteriores al accidente, extremo que ha sido desmentido por el compareciente. Los sistemas GPS embarcados daban la posición del tren, y la comunicación de la interventora con el centro de control, cinco minutos después del choque, dieron cuenta de la gravedad del suceso, ha sostenido el responsable de Renfe.

Para Fernández Heredia es esencial que se esclarezca la actuación del servicio 112 Andalucía, donde se recibieron llamadas de viajeros del Iryo y del Alvia siniestrados al minuto del accidente de Adamuz. La queja de Renfe, que secunda a la denuncia por parte de las víctimas, es que el sistema andaluz de emergencias detectó la posición del convoy descarrilado de Iryo, a raíz de las llamadas, y todo parece indicar que no geolocalizó al Alvia, al que los efectivos de la Guardia Civil llegaron casi una hora después del accidente, a las 20,36 horas del domingo 18 de enero.